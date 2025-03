Ferry-Boat terá logística especial para o Carnaval

Para o período, estão previstas cinco embarcações para as travessias entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho - Foto: Divulgação

Durante o período do Carnaval, o sistema de Ferry-Boat terá uma programação diferente, além dos horários regulares, com saídas de hora em hora das 5h às 23h30, de segunda a sábado e aos domingos e feriados as saídas iniciam às 6h, viagens extras vão acontecer de acordo com a demanda ao longo do dia. Essa logística teve início no dia 24 de fevereiro e vai até o dia 10 de março.

As saídas extras vão considerar a disponibilidade dos barcos respeitando as manutenções obrigatórias ou corretivas quando necessárias.

Os barcos que estarão disponíveis para as travessias são: Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Anna Nery, Zumbi dos Palmares e Pinheiro. Os barcos que serão integrados à grade podem ser alterados conforme o necessário. Somando o fluxo de ida e volta entre os terminais São Joaquim e Bom Despacho.

Agendamento e Filômetro

Os usuários terão acesso ao agendamento para transporte de veículos por meio do "Hora Marcada" (http://internacionaltravessias.com.br/) e no portal do gov (http://ba.gov.br/). Com esses canais, é possível consultar os horários disponíveis. Com o Filômetro (http://internacionaltravessias.com.br/filometro) é possível acompanhar o fluxo de veículos e quantas embarcações estão disponíveis em tempo real.

Bilheteria

A bilheteria do Ferry-Boat é eletrônica, tendo em vista as capacidades das embarcações em cada viagem, com isso, o acesso é encerrado assim que as vendas atingem o limite de capacidade de cada embarcação.

A recarga Ferrycard segue sendo no guichê especial, obedecendo à fila de entrada do usuário no portão de acesso ao serviço. O setor de troca ou entrega de cartões funcionará até esta quinta-feira (27/02), até às 17h, com retorno na quarta-feira (05/03), às 14h. Não funciona aos sábados, domingos e feriados.



Caminhões e ônibus

Durante a operação, segue suspensa a travessia de caminhões e ônibus. No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão ocorre das 5h de sexta-feira até às 15h de sábado, como também das 5h da véspera de feriado até às 5h do dia posterior ao seu retorno. Veículos pesados transportando alimentos, e também pacientes em tratamento médico fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.