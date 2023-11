Festival da Lagosta movimenta povoados de Santa Cruz Cabrália | A TARDE

Um dos pontos mais fortes do turismo de Santa Cruz Cabrália, a gastronomia chama a atenção dos turistas que visitam a região. Convidado secretaria de Turismo, o Portal A TARDE visitou os povoados de Santo André, Santo Antonio e Guaiú em meio a semana do 6º Festival da Lagosta da Costa do Descobrimento, uma criação da jornalista Léa Penteado.

Os restaurantes de Santa Cruz Cabrália e seus respectivos chefs se inspiraram na criação de pratos originais com lagosta.o Bistrô Luz de Minas traz o “Ragu de Lagosta”. O Restaurante Flor de Caju apresenta a “Lagosta grelhada e nhoque de pupunha”. No Restaurante Gaivota estará a “Lagosta gratinada com Brie”. O Maroca Praia terá “Ravioli de vatapá ao creme de moqueca”. No Pier João de Tiba a “Lagosta flambada na cachaça”. O Restaurante Maria Nilza apresenta o “Ceviche de lagosta” e o Resort Vila Angatu “Lagosta com arroz negro”. Detalhes de todos os pratos estarão disponíveis na página do festival.

Prato criado pelo restaurante Píer João de Tiba | Foto: @igorpaixaofotografias

Alinhando a gastronomia ao turismo, com estímulo da cultura do “receber bem e acolher com satisfação os visitantes”, o festival premiará com troféus a Melhor Lagosta e o Melhor Atendimento e quem escolhe é o consumidor através de votação no site (cada CPF vota apenas uma vez em cada restaurante) em uma página com a relação dos participantes, fotos, descrição de pratos, endereço, fone e whatsapp, além do histórico do Festival. Necessário mínimo 10 votos, as 10% melhores e piores notas sao descartadas, e a nota final, é a média das notas válidas. Serão vencedores os que obtiverem a maior média de avaliações.



A 6ª. edição do Festival da Lagosta da Costa do Descobrimento acontece na semana do feriado de 2 de novembro, uma ótima oportunidade para conhecer a região, tem o apoio da Katz Engenharia, Abrasel da Costa do Descobrimento e Secretaria de Turismo de Santa Cruz Cabrália.