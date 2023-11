Distrito de Santa Cruz Cabralia chama atenção por cenário paradisíaco | A TARDE

Em mais um pedaço escondido de Santa Cruz Cabralia está o distrito de Santo Antônio. O local fica a 13 km de Centro da cidade e é conhecido por abrigar a maior estátua de Santo Antônio do mundo, com 16,5m de altura.

A vila convida o visitante a desbravar não só as praias, como os rios, matas e trilhas ecológicas existentes naquela região. Na desembocadura do Rio Santo Antônio a maré baixa forma ilhas de areia e modifica a paisagem no local. Com praias de areias claras e águas não tão calmas, bordadas de restingas e de Mata Atlântica, Santo Antônio respira o ecoturismo.

>> Cultura indígena é forte atrativo de Santa Cruz Cabralia

Entre as opções de resorts para desfrutar o ambiente paradisíaco estão o Hotel Fazenda Santuário, que oferece uma experiência que simula a pecuária. No local ainda funciona um restaurante e em breve será inaugurado o 'Chalés do Santuário', que conta com uma proposta inovadora de abrigar os hóspedes em 25 chalés em uma espécie de vila, que também terá piscina, hidromassagem, cinema, sauna e sala de ginástica. No Hotel Fazenda Santuário está localizada a estátua de Santo Antônio.

O Udexerê Eco Hotel, de poucas vagas e total tranquilidade, também é um dos resorts/hotéis bastante procurados no Santo Antônio. O estebelecimento faz jus ao que se espera do distrito, que assim como Santo André (leia mais), se tornaram conhecidos destinos de bem-estar, principalmente quando em relação a atividades ao ar livre e práticas holísticas. É possível encontrar diárias a partir de R$ 450.

Distrito de Santo Antônio visto de cima | Foto: Divulgação

O Distrito de Santo Antônio ainda é palco de restaurantes na beira da praia que oferecem uma experiência única, de tranquilidade e privacidade. Assim como outros estabelecimentos em Santa Cruz Cabrália, oferecem uma gastronomia diferenciada, mas ainda com a manuteção do conforto de um amnbiente acolhedor. Nesse estilo se destacam o Maroca Praia e o Maria Nilza;

O Maroca Praia, comandado pelo chef Danilo Amaral, que em 2016 foi eleito o chef do ano no Espírito Santo, onde trabalhava. Junto com a sua esposa, Juliane Amaral, ele está integralmente no comando desde 2021. A ideia é apresentar uma culinária baiana revisitada, na beira da praia e seu principal prato é o arroz molhado de polvo.

Outro cenário paradisíaco é o Guaiú, onde apenas uma faixa de areia divide as águas escuras do Rio Guaiú e as ondas coloridas do mar da praia homônima ao rio Considerada a última do município de Santa Cruz Cabrália, o local tem areias claras e fofas e um ambiente quase deserto.

No Guaiuú está localizado o famoso restaurante Maria Nilza, da baiana Maria Nilza. O restaurante pé na areia, no lindo visual da praia do Guaiu, é referência nos guias de turismo há mais de 20 anos. O restaurante se tornou parada obrigatória para quem deseja saborear o típico tempero baiano, com o prato Catado de Siri, uma porção de pastéis do pequeno crustáceo, além de outros petiscos de frutos-do-mar e tira-gostos, tudo preparado em forno a lenha.

Além de um cardápio, o restaurante é famoso pela recepção calorosa e ambiente paradisíaco, com uma característica única e inusitada: banheiros abertos com vista para o mar e natureza ao redor.

Para quem quer conhecer os distritos de Santo André, Santo Antônio, Guaiú e Belmonte, estando em Cabrália, siga sentido à Balsa para atravessar o rio e continuar pela Rodovia BR-367 até o destino. A balsa tem custos diferentes para pedestres e para quem segue a viagem de carro ou moto.



*Repórter viajou à convite da Prefeitura de Santa Cruz Cabralia em parceria com a Azul.