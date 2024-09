Festival da Lua celebra 50 anos de parceria entre China e Brasil

Membros da comunidade Chinesa e autoridades locais se reuniram no Restaurante Baita Tchê Grill Pituaçu, neste domingo (15). - Foto: Reprodução

O Festival do Meio Outono, também conhecido como Festival da Lua, celebra 50 anos de relações diplomáticas entre China e Brasil realizada pela Comunidade Chinesa da Bahia marcou a posse da nova diretoria em Salvador. O evento aconteceu neste domingo, 15, no Restaurante Baita Tchê Grill Pituaçu e reuniu cerca de 400 membros da comunidade chinesa na Bahia.

Fazem parte da nova diretoria da Associação da Comunidade Chinesa na Bahia, Cen Bo, empresário que assumiu a presidência e Jieying Wu que foi empossado como Secretária Geral, além dos demais membros.

A nova gestão tem como missão fortalecer ainda mais os laços culturais e econômicos entre a China e o Brasil, especialmente no estado da Bahia, onde as relações bilaterais têm crescido de forma significativa. "É um desafio projetar uma gestão ainda mais participativa e de forte relação com os nossos patriotas, tendo o Brasil e Bahia como fortes parceiros", pontuou Bo.

Estavam presentes também no evento, autoridades locais, o Sub-comandante da Polícia Militar da Região Orla, Tenente Coronel Roberto, que representou o Comandante Geral da PMBA, Coronel Paulo Coutinho. Eles reforçaram a importância do encontro para a comunidade chinesa e para os laços entre os dois países.

O cônsul da China no Rio de Janeiro, Jing Yanhui, enviou um vídeo especial, em parabenização à nova diretoria e desejando sucesso em sua gestão. Ele também ressaltou a importância dos 50 anos de cooperação diplomática entre China e Brasil.

O Festival do Meio Outono é um dos eventos mais significativos da cultura chinesa, marcado pela reunião familiar e pela degustação dos tradicionais bolos da lua. Para a comunidade chinesa residente na Bahia, foi uma oportunidade de celebrar suas raízes culturais, além de proporcionar à população local uma maior aproximação com as tradições da China.