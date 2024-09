BYD Yuan Pro está em pré-venda no Brasil por R$ 182.800

BYD Yuan Pro - Foto: BYD/Divulgação

A BYD apresentou na semana passada o SUV compacto 100% elétrico Yuan Pro, que tem como concorrentes diretos no Brasil o Renault Mégane e-Tech e o Volvo EX30. No entanto, vendido em pré-venda por R$ 182.800, o modelo importado da China está na faixa de preço das versões topo de linha dos SUVs compactos com motores a combustão, como o Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI (R$ 180.690), o Hyundai Creta Ultimate 2.0 (R$ 187.890) e o Honda HR-V Touring (R$ 199.800), disputando a preferência do consumidor, com diferencial de preço.

O Yuan Pro será vendido em configuração única, é menor e mais barato que o BYD Yuan Plus, que faz parte da categoria dos SUVs médios e custa R$ 229.800. A bateria é de 45 kWh tem autonomia de de 390 quilômetros na cidade e de 316 quilômetros na estrada, de acordo com a BYD, que realizou testes seguindo os padrões do Inmetro. No entanto, os números do PBEV, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, revelam autonomia de 250 quilômetros. O tempo de recarga em um eletroposto rápido é de 20 minutos para recuperar a capacidade de rodar 180 quilômetros.

Leia também:

>>>Novo Peugeot 208 é apresentado no Brasil

>>>Chevrolet lança site para venda de seminovos de todas as marcas

>>>Líder, Corolla Hybrid entrega o esperado, mas possui pontos de atenção

O SUV compacto tem 1675 mm de altura, 4310 mm de comprimento, 1830 mm de largura e porta-malas de 265 litros. Equipado com a icônica tela giratória de 12,8” com borda estreita, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8, controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º, estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, conexão com internet, GPS integrado e Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que podem ser feitos remotamente como um smartphone.

“Mais um grande passo rumo à eletromobilidade do país, o Yuan Pro é o SUV compacto 100% elétrico da BYD que chega para poder atender à demanda reprimida por um SUV mais em conta e sem deixar de oferecer tecnologia e modernidade”, destaca o vice-presidente sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto, Alexandre Baldy.

A gama de cores que inclui: azul petróleo, rosa queimado, verde, cinza e branco. O Yuan Pro tem acabamento premium na cor Cinza Areia, e exclusivo para a versão Rosa, o design unifica o exterior com o interior em rosa pêssego.



O Yuan Pro também será disponibilizado pelo modelo de assinatura BYD Mais. No qual o cliente paga uma mensalidade de R$ 4.480 pelo prazo de 48 meses, com franquia mensal de 1.000 km. Já os clientes que adquirirem o carro durante a pré-venda receberão um ano de seguro pela Porto Seguro. A marca promete ainda cinco anos de manutenção grátis.