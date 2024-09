Novo Peugeot 208 é apresentado no Brasil

Novo Peugeot 208 - Foto: Divulgação

A Peugeot lançou a linha 2025 do hatch 208 no domingo passado, 8. O modelo compacto foi reestilizado e conta agora com quatro versões com motor a combustão, Active, Style, Allure e a exclusiva GT. Fabricado na Argentina, o hatch estampa a nova identidade da marca na dianteira, e a nova assinatura luminosa se destaca nos faróis e nas lanternas traseiras de LED, além da grade na cor da carroceria, rodas diamantadas de 17” e arcos das rodas em preto brilhante. O preço será divulgado na próxima sexta-feira, 13.

A versão GT, 'Gran Turismo', é equipada com faróis Full LED, acionamento automático das luzes, farol alto automático, reconhecimento e exibição de limites de velocidade, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa, rodas de liga leve de 17” com acabamento diamantado, câmera de visão traseira ‘VisioPark 180°’, spoiler na porta traseira e um exclusivo volante de couro com o emblema GT.

Trata-se de uma versão com forte ênfase na esportividade, com detalhes exclusivos projetados para um perfil de cliente que valoriza a sofisticação. Equipada com o novo motor T200 acoplado a um câmbio CVT de 7 marchas.

O volante do novo Peugeot 208 é ajustável em altura e profundidade, garantindo conforto personalizado. O painel digital oferece uma interface moderna e intuitiva, permitindo rápida visualização das informações essenciais, com opções de telas configuráveis. Tem uma tela sensível ao toque de 10 polegadas com integração CarPlay, Android Auto e Bluetooth sem fio.



Há um novo carregador indutivo de 15 W para smartphones e espelhos de cortesia para o motorista e o passageiro. As versões Allure e GT são equipadas com controle automático de climatização digital, enquanto a Active oferece ar-condicionado manual, além de um sistema keyless. Estará disponível nas cores Branco Banquise, Branco Nacré, Preto Pérola Nera e Cinza Artense, com o Cinza Selenium sendo a nova adição à paleta da Peugeot.

Motorização

Houve mudanças significativas no design, mas o 208 não teve alterações na parte mecânica. O novo Peugeot 208 2025 conta com duas opções de motorização e câmbio. Nas versões de entrada Active e Style há um tricilíndrico 1.0 flex aspirado capaz de entregar até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque quando abastecido com etanol, sendo obrigatoriamente associado a um câmbio manual de 5 marchas.

As opções Allure e GT contam com o 1.0 turbo flex de três cilindros com até 130 cv e 20,4 kgfm. Neste caso é imperativo o uso da transmissão automática CVT com simulação de 7 marchas. Segundo a fabricante, os dois motores a gasolina combinam baixos custos de manutenção, robustez e suavidade de operação.