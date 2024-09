Stellantis investe mais de R$ 2 bilhões em fábrica; saiba detalhes

Stellantins fabrica o Fiat Cronos - Foto: Reprodução | Stelantins

A Stellantis, conglomerado automotivo, confirmou nesta quinta-feira, 5, o investimento de US$ 385 milhões de dólares, equivalente a R$ 2,1 bilhões entre 2025 e 2030 para desenvolvimento e produção que inclui nova família de veículos, componentes e novo motor.

Além disso, o valor também será usado para a contratação de colaboradores, dos quais 50% serão mulheres. O valor será destinado ao Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, que fica a 697 km de distância de Buenos Aires e auxilia a empresa em seu desenvolvimento na América do Sul. No Polo Automotivo é fabricado o carro mais vendido dos últimos três anos no mercado argentino, o Fiat Cronos.

O investimento ainda prevê a instalação do fornecedor estratégico Suramericana no Polo Automotivo. De acordo com a Stellatins, os novos projetos “foram pensados para que sejam exportados em grandes volumes, levando a produção do país [Argentina] para os mercados sul-americanos”. Um dos objetivos também é realizar projetos mais sustentáveis.

Investimentos na América do Sul

O passo do investimento no setor automotivo representa um avanço. Serão mais de R$ 32 bilhões para o Brasil. De 2025 a 20230, a expectativa é que a Argentina impulsione o lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.