Bahia mantém liderança no mercado de seminovos; veja os mais vendidos

- Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

As vendas de automóveis seminovos e usados na Bahia cresceram 9,1% no acumulado deste ano, em comparação com o período de janeiro a agosto de 2023, somando 174.564 unidades, frente a 160.019 unidades no ano passado. No mês de agosto, em relação a julho, houve uma pequena alta de 2,6%, foram 26.886, contra 26.203, de acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto).

Com 317.608 unidades comercializadas no acumulado do ano, somando automóveis de passeio, comerciais leves, pesados, motos seminovas e usadas a Bahia mantém a liderança do mercado de seminovos e usados na região Nordeste e contabiliza crescimento de 9,8%. Em 2023, foram 289.274 unidades vendidas de janeiro a agosto.

Atrás da Bahia, Pernambuco aparece com 302.464 unidades vendidas no acumulado deste ano, seguido por Ceará (244.841), Rio Grande do Norte (137.616) e Paraíba (118.201), além de Maranhão (92.546), Alagoas (90.170), Sergipe (81.673) e Piauí (73.564). Na Bahia, o seminovo mais vendido no mês de agosto foi o GOL, somando 2.151 unidades; o segundo mais vendido foi o Palio, 1.636 unidades, seguido pelo Uno, 1.410 unidades.

“Sempre no segundo semestre as vendas aumentam. A gente já esperava por esse crescimento, mas ainda está aquém do esperado, poderia ter acelerado mais”, pontua o presidente da Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), Ari Pinheiro Junior. “Com a chegada da Black Friday, em novembro, do 13º, Natal, férias escolares, em dezembro, o crescimento de vendas será ainda maior, pois tudo isso motiva a troca de carro”, comenta Pinheiro.

Ele avalia que as eleições municipais em outubro terão impacto negativo sobre as vendas. “Sempre atrapalham, o foco vira outro, em outubro a gente está imaginando igualar esse número de agosto, ou até cair um pouco, porque as pessoas vão acompanhar essa parte eleitoreira, as campanhas, e esquecem até de trocar de carro. Mas tomara que a gente consiga avançar, porque tradicionalmente outubro é um mês muito bom”, analisa o presidente da Assoveba.

“Setembro a gente começa o mês com o feriado da Independência, mas sempre é um mês bom também, no qual a gente consegue fazer bons negócios e estamos bem esperançosos com esses avanços nas vendas”, afirma o proprietário da Pinheiro Veículos.

Diretor da Assoveba e proprietário da Dom Veículos, Júnior Barata conta que já esperava crescimento em agosto. “Por conta do feirão que realizamos, o Duelo de Seminovos, no início do mês, no qual vendemos mais de 300 unidades, isso foi uma conquista grande”.

“O mercado está aquecido, tem melhorado. Agora em outubro teremos eleições, porém, ainda no final do mês de setembro a Assoveba vai fazer outro feirão, então a gente espera um crescimento maior ainda em setembro. Dezembro, um mês tradicionalmente forte, vamos fazer outro feirão Duelo de Seminovos e a expectativa é vender muito mais que 300 carros”, projeta. “Vamos fechar o ano de 2004 com um volume de vendas maior que 2023, sem dúvida, este ano já está melhor”, acredita.

Brasil

No mercado brasileiro, os resultados de vendas no mês de agosto deste ano, comparando com o mesmo mês de 2023, contabilizaram incremento de 3,8%. O acumulado deste ano já é superior em 8,4% (com 10.238.396 de unidades), contra o mesmo período de 2023 (9.444.206 unidades).

Para o presidente da Fenauto, Enilson Sales, “os resultados positivos, ainda que com pequenas variações, estão dentro do previsto pela nossa entidade. Teremos eleições em outubro, o que pode provocar algum impacto nas vendas, mas continuamos acreditando na manutenção desse movimento positivo até o final do ano, com a expectativa de fecharmos 2024 com algo em torno de 15,5 milhões de unidades comercializadas”.

Dicas para boa compra

Antes de comprar um carro seminovo é essencial tomar alguns cuidados, para evitar dor de cabeça e fazer um bom negócio. É importante saber que carro usado ou seminovo tem garantia quando é comprado em estabelecimento comercial, empresas legalizadas, com CNPJ.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que ao comprar qualquer produto usado, o comprador tem direito a três meses de garantia. É o que diz o Artigo 26 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990.

Durante o prazo de 90 dias, se o consumidor verificar problemas com o carro pode procurar a loja para reclamação e o lojista tem o prazo de 30 dias para resolver. Caso não haja a solução dentro de 30 dias, o cliente pode trocar o veículo por outro similar, cancelar a compra e pedir reembolso ou abatimento proporcional do preço, caso queira outro veículo mais caro.

Entretanto, todas essas garantias perdem o respaldo do Código de Defesa do Consumidor quando a compra é feita de um particular (pessoa física).

Em geral, a compra e venda de veículo usado entre particulares não é considerada uma relação de consumo, já que vendedor não exerce a comercialização de veículos com habitualidade e por isso não pode ser considerado um fornecedor, pelo Código de Defesa do Consumidor. Comprador e vendedor estão sujeitos ao Código Civil Brasileiro.

Seminovos mais vendidos na Bahia

VW - GOL 2.151 unidades

FIAT - PALIO 1.636 unidades

FIAT - UNO 1.410 unidades

GM - ONIX 1.230 unidades

HYUNDAI - HB20 1.114 unidades

Seminovos mais vendidos no Brasil

AUTO

VW - GOL 69.871 unidades

FIAT - UNO 37.833 unidades

FIAT - PALIO 36.519 unidades

COMERCIAIS LEVES

FIAT - STRADA 32.637 unidades

VW – SAVEIRO 21.302 unidades

GM - S10 15.674 unidades

MOTOS

HONDA - CG150 75.511 unidades

HONDA – BIZ 34.685 unidades

HONDA - CG 125 31.080 unidades