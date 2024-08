Honda CG 160: o que faz essa moto ser a mais desejada pelos baianos?

CG 160 Titan, versão top de linha - Foto: Divulgação / Honda

Seja por praticidade, agilidade ou preço, as motos vendem muito mais na Bahia do que os carros. Combinadas, as três líderes de mercado possuem, sozinhas, mais emplacamentos que todos os veículos de quatro rodas combinados em 2024. E liderando este disputado ranking está a Honda CG 160.

Até o início de agosto, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram aproximadamente 16.500 unidades vendidas no estado. Atrás dela vem as também Hondas Pop 110i (13.650) e Biz (13.200).

Apenas para efeito de comparação, o 'quadrúpede' de passeio mais vendido no período foi o Hyundai Creta, com 'apenas' 2 mil vendas. Entre as picapes de trabalho, a Fiat Strada lidera com 3,5 mil.

Versão Fan | Foto: Divulgação / Honda

Queridinha da Bahia?

A principal explicação para as vastas vendas do modelo é o preço: a partir de R$ 14.650 na versão Start, a mais básica, transformando-a em uma das mais baratas na gama da Honda, montadora que domina o mercado baiano com mais de 80% das vendas.

Além disso, a best seller baiana é equipada com o motor de 160 cilindradas que funciona tanto com álcool quanto gasolina.

Além disso, a moto possui manuntenção barata e é fácil de guiar. Prova disso é que a maioria das autoescolas usa a CG 160 para ensinar os alunos a guiar.

Já o consumo beira os 35 km/l, fundamental no estado que entrou na lista dos com a gasolina mais cara do país após a Acelen assumir o controle da Refinaria de Mataripe.

Start é o modelo de entrada | Foto: Divulgação / Honda

Versões:

Start - R$ 14.650

Mais simples das CGs, a Start tem um tanque de combustível menor, com 14,6 litros e um painel digital limitado, com farol circular com máscara.

Os freios são combinados CBS e a suspensão dianteira telescópica e traseira com dois amortecedores convencionais.

Cargo - R$ 15.970

Feita especialmente para quem usa a moto como forma de trabalho, especialmente entregadores, a versão Cargo possui um bagageiro de aço cromado, homologado para 20 kg de carga, suspensões reforçadas e o cavalete central além do lateral.

Carroceria da Cargo é grande diferencial | Foto: Divulgação / Honda

Fan - R$ 16.070

Versão intermediária, a Fan possui tanque maior com 16,1 litros e molduras laterais aerodinâmicas sob o reservatório de combustível, assim como na rabeta e incorporando pintura metálica.

O escape tem proteção cromada no lugar de preto fosco, como na Start, além de incorporar rodas de liga leve no lugar dos aros de aço cromados e raiados, com o motor de 160 cilindradas tendo injeção flex, além de freio a disco dianteiro de 240 mm com sistema CBS obrigatório.

Titan - R$ 17.440

Mais completa, a Titan conta com detalhes em preto brilhante no acabamento da carenagem, alças de liga leve para o passageiro, rabeta mais longa com para-lama projetado e base da carcaça do motor também em preto fosco.

O painel digital é mais completo, além de outros detalhes de design e acabamento.