Carro de falso rico? Saiba por que Land Rover está barata em Salvador

Visual da Evoque 2015 - Foto: Divulgação

Teto panorâmico, bancos em couro, tração 4x4, acabamento primoroso, ar-condicionado de duas zonas, banco do motorista com ajuste elétrico, além de outros mimos e todo o luxo e status que uma Land Rover proporciona. O melhor de tudo? O preço: aproximadamente R$ 100 mil,o equivalente ao de um Volkswagem Polo 0 km.

O modelo Evoque dos anos 2012 a 2016 transformou-se em um dos mais atrativos no mercado de usados para quem busca ostentar 'pagando pouco'. O design do carro ainda é visto como atual e não entrega a idade do carro para alguém menos versado no mundo automotivo.

Com isso, é comum ver influencers ou pessoas que buscam exibir nas redes sociais uma suposta vida de grã-fino desfilando por aí neste modelo, que zero custa a partir de R$ 470 mil.

Mas não são apenas flores para quem se aventurar ao adquirir o modelo. O principal contratempo é o valor da manutenção. Afinal, o carro usado pode até custar R$ 100 mil, mas as peças e mão de obra seguem equivalentes a um veículo de meio milhão de reais.

Interior da Evoque exala luxo e conforto | Foto: Divulgação

Conheça a Land Rover Evoque

Entre os anos 2012 e 16, onde os preços mais atrativos são encontrados, a Evoque possui suspensões independentes, câmbio automático de seis marchas (nove marchas após 2014) e tração integral com o sistema Terrain Response, que o torna apto a rodar em cinco tipos de terrenos, além da reduzida.

O motor é um 2.0 EcoBoost de 240 cv e 34,7 kgfm de origem Ford (é 0 mesmo do Fusion), que faz 0 a 100 km/h em aproximadamente 8 segundos.

O consumo é de 8,2 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada.

Os faróis são automáticos e têm leds e xenônio, equipada ainda com sensor de chuva, rodas de 18 polegadas (chegando a 20 a depender da versão), bancos de couro com ajustes elétricos, sistema de entretenimento In Control com GPS, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, airbags frontais, laterais e de joelho (para o motorista), ISOFIX, piloto automático, assistente de partida em rampas e controles de estabilidade e tração.

Para completar, câmera de ré, suspensão adaptativa, sistema de áudio Meridian com 11 alto-falantes, central multimídia mais sofisticada e teto panorâmico. Estes últimos apenas nas versões SE Dynamic e HSE Dynamic.

Traseira da Evoque | Foto: Divulgação

Pontos negativos

O modelo possui problemas crônicos, como os rolamentos produzindo um barulho quando gastos. Nestes casos, a Land Rover recomenda substituir o diferencial inteiro, que custa até R$ 9.000, mais 4 horas de mão de obra (R$ 1.600).

Para completar, segundo a revista Quatro Rodas, ao trocar o diferencial, a bomba hidráulica que aciona o diferencial traseiro fica em risco. Uma bomba nova custa R$ 3.669, mais R$ 1.480 de mão de obra.

Outras peças, como a turbina, custa cerca de R$ 7.500 no mercado paralelo, fora mão de obra. Já o amortecedor sai por R$ 7 mil o par.

Devido ao alto custo das peças e mão de obra, é comum donos de Evoques abandonarem os carros nas ruas ou na garagem caso não tenham condições de arcar com o prejuízo.