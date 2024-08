Conheça a Cayenne, o carro dos ricos, influencers e jogadores da Bahia

Porsche Cayenne - Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

Exclusividade. Essa é uma das palavras símbolos da Porsche e o objetivo dos felizardos que podem pagar mais de R$ 800 mil em uma Cayenne, o carro preferido dos ricos, influencers e jogadores de futebol da Bahia.

O SUV é, de longe, o líder de vendas do segmento no estado. Foram 31 unidades emplacadas na Bahia em 2024, apontam dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A Cayenne vendeu mais do que o Peugeot 2008 ou o icônico Honda Civic, por exemplo. Entre os concorrentes, é goleada. O dobro da BMW X6 e o triplo da Range Rover.

É fácil explicar a preferência dos baianos pelo pedigree alemão, com o cavalo vermelho e preto no capô, somada à forte presença da marca na Bahia, com o Porsche Center Salvador na avenida Tancredo Neves prestando toda a assistência aos clientes. O difícil é entrar no luxuoso, espaçoso e esportivo interior e não fechar a venda.

O acabamento é primoroso, confortável e suave. O cinto de segurança tão macio que parece que nada está em seu peito. Mas o maior destaque é a acústica. Dentro mal dá para ouvir o buzinaço de um engarrafamento na paralela, a trilha sonora é unicamente a orquestra produzida pelo V8 na versão S, a testada pela reportagem do Portal A TARDE.

Além da S são vendidas as versões E-Hybrid, S E-Hybrid, GTS, Turbo E-Hybrid e GTS Coupé. O preço parte de aproximadamente R$ R$ 720.000 mil e supera a R$ 1 milhão nas opções mais caras.

O céu é o limite tratando-se de preço e personalização. Antes de fechar a compra, o cliente é levado para a 'sala dos sonhos', local onde decide do tipo de couro usado no banco até a palavra que será impressa na soleira do veículo.

"Influencers costumam colocar o @ do Instagram no local, por exemplo. Outros botam o próprio nome ou o nome da empresa", explica o vendedor. “Só vai ser mais difícil na hora da venda”, brincou.

Devido ao grau de exclusividade presente em cada veículo, o tempo entre o pedido do carro e a entrega ao cliente varia de 3 meses a mais de um ano. O lado positivo para os clientes é que raramente um Porsche é igual ao outro.

Interior da Cayenne | Foto: Gabriel Moura / Ag. A TARDE

Conforto e velocidade



Cayenne é o modelo líder de vendas da Porsche ao redor do mundo. A proposta do carro é unir a esportividade, com todas as versões fazendo de 0 a 100 km/h em menos de segundos, ao conforto para a família.

A montadora possui outros SUVs, como o Macan, mas os clientes costumam preferir a Cayenne pelo maior espaço interno.

A parte triste para os compradores baianos é que para acelerar de verdade o ‘brinquedo’, cuja velocidade máxima se aproxima dos 300 km/h, na Bahia – ao menos legalmente – pois o estado não possui autódromos.

Itens de série da Porsche Cayenne S

Rodas RS Spyder Design de 21 polegadas; Parafusos de roda antifurto; Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus (TPM); Aquecedor de bancos; Teto panorâmico; Câmera 360º; Tela multimídia para o passageiro; Ar-condicionado digital com duas zonas; Suspensão pneumática adaptativa com sistema de nivelamento e ajuste de altura, incluindo o Gerenciamento Ativo da Suspensão Porsche (PASM); Caixa de câmbio automática de 8 velocidades.