Até R$ 80 mil de desconto: as melhores ofertas de carro 0 km na Bahia

Maior desconto é no Renault Megane E-Tech

Após a pandemia o preço dos carros disparou, tornando-os inacessíveis para a maioria da população. A chegada dos veículos chineses com valores competitivos, no entanto, obrigou as montadoras 'tradicionais' a rever as políticas tarifárias, diminuindo a taxa de lucro.

Carros como o Renault Kwid elétrico viram o preço despencar, saindo de R$ 149.990 para R$ 99.990. E até alguns cujo preço de tabela não alterou estão com descontos nas concessionárias.

Além disso, os meses de junho, julho e agosto são conhecidos pelas ofertas nas revendas, pois é neste período em que os novos modelos são lançados. As concessionárias abaixam os preços para limpar o estoque dos modelos do ano anterior.

Somando os dois fatores, concessionárias de Salvador estão com descontos para atrair clientes. As reduções chegam a até R$ 80 mil no Renault Megane E-Tech 2024, vendido por R$ 199.990 na Nova Bahia.

Fiori - Fiat

O Fastback versão Limited Edition powered by Abarth Turbo 270 AT Flex T270 2024/2025 está por R$ 135.990, desconto de R$ 14 mil do preço de tabela. Além disso, a loja oferece taxa de R$ 0,99%.

Fiat Fastback

Nova Bahia - Renault

A Renault está com um dos maiores descontos entre as montadoras no Megane E-Tech 2024. O preço de tambela é R$ 279.990, mas nas lojas de Salvador o valor está R$ 199.990.

Eurovia - Renault

Ainda entre os Renaults, a Eurovia tem boas ofertas na Oroch 2025 Outsider 1.3 Turbo, cujo preço caiu de 153.790 para R$ 137.987, e no Kardian, que tem emplacamento total zero e bônus de R$ 12 mil no usado.

Renault Kardian

Grande Bahia - Chevrolet

O Onix LT AT Turbo 23/24 saiu de R$ 109.860 para R$ 95.990 na Grande Bahia. Isso se for adquirido com usado na troca.

Sanave - Volkswagem

Dentre outras boas ofertas, os destaques da Sanave são o T-Cross, com valorização de 10 mil no usado, e Polo e Virtus, ambos ccom bônus de 9 mil no usado na troca e taxa zero em caso de financiamento.

T-Cross

Parvi - BYD

A linha 23/24 está com desconto na Parvi, com bônus na compra. Confira melhores os valores: R$ 15 mil no Song; R$ 31.800 no Seal; R$ 30 mil no Yuan Plus; e 14.400 no Dolphin Plus, além de um ano de seguro grátis.

Imperial - Honda

Na linha Honda, os melhores descontos da Imperial são no Civic Advanced Hybrid e Accord Advanced Hybrid. Ambos os modelos estão com R$ 20 mil de bônus ou R$ 15 mil de valorização no usado + taxa zero em caso de parcelamento em 24 vezes.

Accord Hybrid

Citroën - Gaulesa

Na Gaulesa, o principal veículo com desconto é o Citroën Aircross. Na versão 7 Feel Pack Turbo 200 AT 24/25 o preço caiu de R$ 119.990 para R$ 110.990. Já na Shine Turbo 200 AT 24/24 a diminuição foi de R$ 128.590 para R$ 118.990.

Danton - Peugeot

Um dos veículos mais desejados da Peugeot, o 208 está com desconto em várias versões na Gaulesa. A melhor ofertá é na opção Style 1.0 MT 24/24, com o preço caindo de R$ 97.990,00 para R$ 82.990,00.

Todas essas ofertas são para pessoas físicas. Em caso de compra para pessoa jurídica, produtor rural ou PCD os preços são ainda menores.