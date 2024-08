Motorista Uber ganha carro de luxo 0 km de cliente em Salvador

Uber - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Um toque na tela no celular mudou a vida de João*. Ao clicar na opção aceitar a corrida de um cliente que partia do aeroporto de Salvador, o motorista por aplicativo não fazia ideia que, além da tarifa, ganharia um carro zero quilômetro.

A história foi compartilhada nas redes sociais pelo também motorista e influencer Cláudio Sena.

João atendeu o cliente, que solicitou a corrida via Uber Black, e o atendimento impressionou o forasteiro, que pediu o contato do motorista. A partir deste momento, sempre que vinha a Salvador, o executivo contratava os serviços do condutor.

Em um dos encontros, a promessa: "se eu fechar o negócio que estou pretendendo aqui em Salvador, te dou um carro zero", garantiu o homem, provocando a incredulidade do motorista.

Tempos depois, mais uma vez João foi buscar o cliente especial no aeroporto, mas desta vez o destino era diferente. "Vamos para a concessionária", solicitou.

Na loja, o homem disse para João escolher apenas a cor do carro, pois o modelo dos sonhos fora revelado durante uma conversa entre eles.

João entregou o carro antigo, do ano 2017, para a loja, e o restante do valor foi pago à vista pelo cliente.

O veículo foi retirado nesta terça-feira, 23, em uma concessionária da Paralela, em Salvador. O modelo não foi divulgado, porém sabe-se que ele é enquadrado entre os elegíveis para a categoria Uber Black, a mais cara e luxuosa da plataforma.

"Esse colega tinha um carro 2017, modelo 18, bastante rodado, mas muito conservado. Ele nunca desligava o ar-condicionado, o carro dele sempre um 'brinco', e ele com atendimento 100% profissional. Isso faz a diferença. Não espere que todos os clientes venham a te dar gorjeta, que venham a te solicitar viagens particulares. Mas, em algum momento, algo pode acontecer numa dessas viagens que vai transformar a sua vida", aconselhou Cláudio Sena.

*O verdadeiro nome do motorista foi ocultado