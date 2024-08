Lexus lança novo RX 450+, primeiro híbrido plug-in da marca no Brasil

Carro é principal lançamento da marca ano ano - Foto: Divulgação

Primeira marca premium a ter um line-up 100% eletrificado no Brasil, a Lexus lançou o RX 450h+, o primeiro híbrido plug-in da marca no país. O novo SUV da montadora japonesa chega como a versão topo de linha da recém-lançada quinta geração do Lexus RX.

O Lexus RX 450h+ reúne em um mesmo pacote o design refinado característico da marca, a alta oferta de segurança e a experiência de dirigir prazerosa. O valor de tabela da única disponível no país é R$ 609.990.

Detalhes

O conjunto mecânico é composto por um propulsor a combustão de 2.5 litros de quatro cilindros associado a dois motores elétricos – um para o eixo dianteiro e outro para o traseiro – com bateria de íons de lítio de 18,1 kWh oferece autonomia de até 56 km no modo totalmente elétrico.

Com o melhor consumo da categoria, o SUV faz 13,9 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada no modo híbrido, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Já no modo elétrico – baseado na metodologia do Inmetro para equiparar consumo de energia ao uso de combustível (km/l e) –, a novidade faz 36,1 “km/l e” na cidade e 30,2 “km/l e” na estrada.

Com uma potência combinada de 308 cv e 23,6 kgfm de torque, o RX 450h+ traz o máximo da eficiência com alta performance. Esse conjunto mecânico leva o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 6,5 segundos.

Interior centrado no ser humano

O design interior baseia-se no conceito Tazuna, centrado no ser humano, com assentos que permitem uma ligação mais profunda e intuitiva entre o automóvel e o condutor para uma melhor dirigibilidade, em uma cabine espaçosa e confortável para os passageiros com três cores disponíveis para o revestimento: Preto, Bege e Marrom.

Os bancos têm sistema de ventilação e aquecimento nas duas fileiras, enquanto motorista e passageiro têm até 14 ajustes elétricos e dez memórias de posição, além de volante com acabamento de couro e madeira.

Para completar a hospitalidade da cabine, o teto panorâmico de vidro proporciona uma experiência mais expansiva para todos, enquanto as persianas retráteis em ambas as portas traseiras oferecem mais privacidade aos ocupantes.

A central multimídia com ampla tela de 14” pode ser controlada pela voz, por meio da frase “Olá, Lexus”, oferecendo conectividade sem fio para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, bem como sistema de som com assinatura da Mark Levinson com 21 alto-falantes.

O Lexus RX 450h+ tem ar-condicionado automático e digital de tripla zona com sensor de umidade e sistema S/Flow com função Concierge, que vincula o sistema de ar com ventilação de acordo com a temperatura programada pelo motorista ou passageiro, sendo três níveis de resfriamento com opção de regulagem automática.

Segurança

No quesito segurança passiva, o RX 450h+ tem sete airbags, sendo um de joelho, para o motorista; dois laterais (cortina); dois frontais; e dois laterais, para o motorista e o passageiro dianteiro.

O SUV também oferece controle de tração e estabilidade e assistência de partida em subida.

O novo RX 450h Plug-In também vem de série com freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos na dianteira, sistema Isofix, câmera de visão 360° e sistema de estacionamento automático.