Lançado novo Peugeot 2008; confira preços, detalhes e equipamentos

Finalmente foi lançado oficialmente o Novo Peugeot 2008, modelo com o qual a montadora francesa pretende se destacar no disputado segmento dos SUVs de entrada. Para isso, a marca aposta em design, preço e lista de equipamentos.

O lançamento representa a estreia no país da mais atual identidade da Peugeot, um design assinalado por traços únicos e inconfundíveis, igualmente replicados globalmente.

As novidades começam pela nova assinatura luminosa, caracterizada por três garras verticais que acomodam as luzes DRL em LED, integradas nas inserções do para-choque. Ao centro, destaca-se a grade frontal que apresenta o novo logotipo montadora – que pode receber tratamento em preto brilhante ou bodycolor, dependendo da versão – e se estende até os faróis.

A assinatura luminosa também ganhou novas definições na traseira, com a introdução de lanternas em LED que reinterpretam as emblemáticas três garras de maneira muito sofisticada, definitivamente uma rubrica do leão. Elas são interligadas por uma faixa em preto brilhante, onde está estampado o nome Peugeot. Para completar o conjunto, as luzes de ré e os piscas também são em LED.

Na lateral do Novo 2008, o destaque fica por conta das rodas de liga-leve diamantadas de 17”.

As maçanetas externas acompanham a cor do veículo em todas as versões, enquanto as capas dos retrovisores são em preto brilhante, mesmo tratamento aplicado às barras de teto, também disponíveis para toda a gama. Para as versões GT, adicionam-se o teto biton na cor preta, a badge GT e um adesivo esportivo aplicado na coluna C.

A nomenclatura 2008 está estampada na porção traseira do veículo, em nova grafia. Já a configuração 100% elétrica conta com a aplicação da letra “E” em azul e branco, antes da identificação do modelo.

O porta-malas dispõe de 419 litros de volume para acomodar bagagens, além de porta-objetos nas laterais que permitem melhor organização dos objetos (no caso do E-2008, o espaço é ampliado para 434 litros).

Mais características

- Volante Sport Drive: compacto, de dimensões reduzidas e base achatada, para melhor manobrabilidade e dirigibilidade esportiva e única;

- Painel de instrumentos elevado: evita desviar significativamente a visão da estrada;

- Tela touch de fácil alcance e na linha de visão do motorista;

- Série de teclas de "alternância": permite acesso direto às principais funções do veículo.

- O volante Sport Drive é uma das principais características do Peugeot i-Cockpit, um elemento que reforça significativamente o prazer de condução ao oferecer agilidade e precisão de movimentos únicas. Compacto, com regulagem de altura e profundidade, ele traz revestimento em couro, apresenta o novo logotipo da Marca ao centro e aloja os comandos do sistema multimídia (fontes de áudio e telefone), bem como os controles de volume e voz. Nas versões GT, recebe costura exclusiva na cor verde, além do novo emblema GT em sua base.

O painel de instrumentos digital estrategicamente posicionado ao nível dos olhos, por cima do volante, tem um novo design de telas de 10” e alta definição e, ainda, é totalmente personalizável, permitindo a organização e disposição das informações de acordo com as preferências do condutor.

As versões Active e Allure contam com painel digital 2D, novidade na gama Peugeot. Para as versões GT, o sistema adiciona painel digital 3D e tecnologia holográfica, representando a mais atual geração do i-Cockpit.

No centro do painel está o inédito sistema de entretenimento i-Connect, que dispõe de uma tela touchscreen de 10,3 polegadas de alta definição. Com respostas semelhantes às de um smartphone, essa multimídia totalmente nova garante uma experiência de uso extremamente intuitiva, tornando muito fácil o acesso a todas as informações. O sistema multimídia possui, ainda, seis alto falantes (quatro alto falantes + dois Tweeters) e quatro entradas USB, sendo 3 USB-C e 1 USB-A.

Vale dizer que entre as novidades para o Novo 2008 está o espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, que permite conexão com os recursos do smartphone sem o uso do cabo.

Interior

Assim como no exterior, o interior do Novo 2008 busca apresentar um balanço entre sofisticação e esportividade. Por isso, o uso de tons escuros na parte interna do veículo.

A esportividade é reforçado pela aplicação de detalhes cromados em alguns pontos, como maçanetas internas, frisos dos difusores de ar e painel. Por falar em painel, no Novo 2008 ele recebe revestimento Carbon em todas as versões, enquanto o acabamento e o estilo dos bancos variam de acordo com a configuração, podendo mesclar tecido e couro, revestimento 100% em couro, ou Alcântara.

Há, ainda, elementos exclusivos para as versões GT, como pedais esportivos e soleira em alumínio, tapetes com bordado GT e costura verde em detalhes internos e painéis de porta.

Lista de equipamentos de série

- Ar-condicionado automático digital;

- Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular);

- Sensor de chuva;

- Freio de estacionamento eletrônico;

- Banco do motorista com regulagem de altura;

- Retrovisores externos com comandos elétricos (+ rebatimento eletrônico a partir da versão Allure);

- Luzes indicadoras de direção nos retrovisores

- Câmera e sensor de estacionamento traseiro (versão Active);

- Visio Park 360° (versões Allure e GT): sistema de assistência que integra câmeras dianteira e traseira. Com imagens captadas em alta definição e transmitidas diretamente na tela da central multimídia, o sistema proporciona uma visão geral do entorno do veículo, oferecendo uma ajuda muito precisa para as manobras e estacionamento do veículo;

- Carregamento de smartphone por indução (versões Allure e GT).

- Para tornar a oferta ainda mais completa, as versões GT contam com teto solar panorâmico, diferencial que além de agregar valor no aspecto estético, ainda amplia a sensação de liberdade, conferindo aos ocupantes uma experiência muito mais imersiva com o ambiente externo.

Motor

Todas as versões do Novo 2008 são equipadas com o moderno Motor Turbo 200, que gera 130 cv de potência máxima a 5.750 rpm abastecido com etanol (125 cv com gasolina), e torque máximo de 20,4 kgfm a 1.750 rpm tanto com etanol quanto com gasolina.

Este propulsor 1.0 faz parte da premiada família de motores turbo flex desenvolvida pela Stellantis, e é conhecido por entregar desempenho e eficiência pelo uso de três cilindros, seguindo a tendência mundial de downsizing e entregando um conjunto mais leve.

Ele traz turbocompressor com wastegate eletrônica, que se ajusta rapidamente às demandas do acelerador de forma ativa, além de injeção direta de combustível, bloco 100% em alumínio, que garante uma estrutura robusta e leve, e o exclusivo sistema MultiAir III, que possibilita um controle mais flexível e eficiente das válvulas de admissão.

O câmbio usado é o automático CVT, que entrega conforto e economia. O lado negativo é a falta de "esportividade".

Entre os itens de segurança disponíveis para toda a gama 2008 estão, por exemplo, freios com ABS e distribuição eletrônica de frenagem, programa eletrônico de estabilidade (ESP), acendimento automático das luzes de emergência após frenagem brusca, piloto automático e limitador de velocidade, cintos de segurança de três pontos para todos os passageiros, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, Hill Assist e freio de mão com acionamento elétrico. Para completar, os veículos contam com quatro airbags, sendo dois dianteiros e dois laterais, e seis aribags no caso das versões GT, adicionando dois de cortina.

Também há:

- Alerta de Ponto Cego – disponível para as versões Allure e GT;

- Alerta de Colisão;

- Frenagem de Emergência Automática;

- Auxílio de Farol Alto;

- Reconhecimento Automático de Sinalização de Velocidade;

- Detector de Fadiga;

- Piloto Automático Inteligente (ACC) – exclusividade da versão elétrica;

- Alerta e Correção de Permanência em Faixa.

- Produzido na fábrica de Palomar, na Argentina, o Novo PEUGEOT 2008 está disponível em cinco cores para a carroceria: Preto Perla Nera (metálica), Branco Nacré (perolizada), Azul Quasar (metálica), Cinza Artense (metálica) e Cinza Selenium (metálica) – esta última, exclusiva para a versão GT.

Versões:

- Active | Design e Sofisticação - Oferta especial de lançamento R$ 119.990,00

Faróis em LED

DRL em LED em formato de "Garra de Leão"

Rodas de liga leve 17” diamantadas

Nova central PEUGEOT i-Connect 10,3”

i-Cockpit 2D digital

- Allure | Conforto e Tecnologia - Oferta especial de lançamento R$ 129.990,00

Todos os itens da versão Active +:

Carregador de smartphone por indução

Bancos em couro

Retrovisores externos com rebatimento eletrônico

Chave presencial (abertura e fechamento de portas)

Sensor de estacionamento dianteiro

Câmera 360° (Visiopark 360°)

Alerta de Ponto Cego

- GT | Exclusividade e Esportividade - Oferta especial de lançamento R$ 149.990,00

Todos os itens da versão Allure +:

Conjunto óptico em LED em formato de “Garra de Leão”

Teto biton

Teto solar panorâmico

i-Cockpit 3D

Identidade GT com badge, adesivo e tapetes exclusivos

Grade bodycolor

Pedais esportivos em alumínio

Paddle Shift para troca de marchas no volante

Bancos exclusivos em couro com costura verde GT

Peugeot Driver Assist + 6 airbags

Versão elétrica

O primeiro integrante da nova gama 2008 a ser apresentado no país foi o E-2008, a nova e irresistível versão eletrificada do SUV. Um veículo que desfruta não somente de um estilo completamente novo, como também de um powertrain elétrico novo, que garante ainda mais emoção, eficiência e exclusividade àqueles que buscam uma opção de mobilidade 100% elétrica, prazerosa e silenciosa.

Se antes o E-2008 já arrancava suspiros pelo desempenho, agora ele eleva todas as sensações a outro patamar. Isso porque, entre todas as importantes mudanças incorporadas ao Novo 2008, à versão eletrificada soma-se a adoção de um novo e ainda mais eficiente sistema de propulsão elétrica, com ganhos significativos em vários aspectos.

Em termos de potência o aumento foi de 15%, passando de 136 cv para 158 cv (o torque é de 260 Nm), enquanto a capacidade da bateria subiu de 50kWh para 54 kWh. Os ganhos de desempenho são complementados por um incremento da autonomia, que agora chega à máxima de 261 km PBEV (INMETRO).

Para efetuar o carregamento, o Novo E-2008 conta com um carregador monofásico de 11 kW (superior ao anterior, de 7,4 kW), o que permite uma recarga rápida de 80% em até 30 minutos (estações de 100 kW).

O modelo conta com o câmbio e-Toggle, de ergonomia única, que permite a mudança de condução de forma ágil e intuitiva com apenas um toque. Totalmente alinhado ao estilo sofisticado e esportivo do Novo E-2008, o seletor oferece três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

O Novo E-2008 está disponível nas cores Cinza Selenium (metálica), Cinza Artense (metálica), Vermelho Elixir (metálica), Azul Vertigo (metálica) e Branco Okenite (perolizada), sendo as três últimas exclusivas do modelo elétrico.