Novo BYD Yuan Pro aposta em conforto, tecnologia e preço; veja análise

Carro é um dos principais lançamentos da BYD no ano - Foto: Divulgação / BYD

Desde que chegou ao Brasil, em 2023, a BYD lançou carros em diversos segmentos, mas nenhum naqueles que mais vendem no país: SUV compactos e picapes. Isso mudou agora com o novo Yuan Pro, um 100% elétrico que é aposta da montadora para ser o seu líder em vendas.

Com preço de tabela de R$182.800,00 na única versão disponível para vendas, ele vem para concorrer com as versões mais equipadas do Hyundai Creta, VW T-Cross, Toyota Corolla Cross, Jeep Renegade e Chevrolet Tracker.

O principal diferencial do chinês nesta batalha é ser o único elétrico – sendo, inclusive, mais barato que o Corolla Cross híbrido –, mas não apenas. É o que possui melhor acabamento, espaço interno, aceleração, além de lista de equipamentos competitiva.

O grande problema segue sendo o convencimento dos brasileiros de que carros elétricos, mais que isso, carros chineses são confiáveis a ponto de merecer um investimento próximo aos R$ 200 mil. Até por isso, durante o lançamento do modelo, na última quinta-feira, 5, em São Paulo, o grande foco foi o público jovem e gamer, conhecido por ser adepto a inovações e novos produtos.

“O Yuan Pro é o SUV compacto 100% elétrico da BYD que chega para poder atender à demanda reprimida por um SUV mais em conta e sem deixar de oferecer tecnologia e modernidade. Feito sob medida para a geração apaixonada por inovação e conectividade, o novo SUV compacto atende não apenas as necessidades de viagem, como também é um modelo que expressa a individualidade dos jovens: qualidade de vida e autoexpressão, um estilo de vida mais diversificado e totalmente elétrico”, destaca Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto.

Traseira do Yuan Pro | Foto: Divulgação / BYD

Equipamentos do BYD Yuan Pro

Fator crucial na hora de comprar um elétrico, o Yuan Pro tem autonomia de 380km segundo o fabricante e aproximadamente 250km no cálculo do Inmetro. Na prática, será possível rodar tranquilamente mais de 300km no ciclo urbano. Na estrada a eficiência diminui.

Além disso, são 177cv de potência e 29,0 kgfm de toque máximo, entregando um tempo de aceleração de 0 a 100 km/h de apenas 7,9 segundos.

O SUV compacto também apresenta a icônica tela giratória de 12,8” com borda estreita, painel de instrumentos LCD Full-View de 8,8, controle automático de climatização de duas zonas, câmera panorâmica 3D de 360º, estação de carregamento móvel, carregamento sem fio para smartphones Apple e Android, conexão com internet, GPS integrado e Sistema de Cockpit Inteligente da BYD, com comandos de voz intuitivos e atualizações de sistema Over-The-Air, que podem ser feitos remotamente como um smartphone. Ainda oferece compatibilidade para acesso com cartão NFC, tornando possível destravar o carro com um cartão ou pelo smartphone.

Nos aspectos de segurança, os cintos de segurança dianteiros possuem pré-tensionamento e alerta sonoro, e o SUV possui 6 airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro).

Já o pacote ADAS é mais econômico, oferecendo apenas sistema de direção assistida elétrica; freios ABS; controle de tração; sistema de distribuição da força de frenagem; assistência de partida em rampas; controle de cruzeiro (CC); freio de estacionamento eletrônico; função autohold; sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus; e controle eletrônico de estabilidade.

Ausências sentidas são retrovisores com alerta de ponto cego, piloto automático adaptativo e retrovisor fotocrômico, por exemplo.

Também não há teto solar ou panorâmico, saída de ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro ou algum ‘mimo’ igual o resfriamento dos bancos existente nas versões mais caras do Creta.

Por outro lado, o Yuan dá um banho em tudo que envolve telas. A central multimídia é infinitamente superior aos concorrentes, possuindo funções que vão até um Karaokê, além da câmera de ré, com qualidade superior até a veículos na casa dos R$ 1 milhão. Também é o único que esbanja acabamento em couro nas portas e painel no veículo, um sopro de felicidade num mercado marcado pelo excesso de plástico.

Por fim, possui 1675 mm de altura, 4310 mm de comprimento e 1830 mm de largura. O porta-malas é outro ponto de atenção, um dos menores da categoria, com apenas 265 litros.

Interior do veículo é minimalista | Foto: Divulgação / BYD

Dirigibilidade do BYD Yuan Pro

Na hora de levar o querido para a pista, primeiro chama atenção algo presente em todos os carros elétricos: o silêncio à bordo e o torque instantâneo. Fazer ultrapassagens na estrada com o Yuan Pro é uma delícia, bastando pressionar mais fortemente o acelerador e, na hora, sentindo os 177 cavalos multiplicando a velocidade.

De resto, chama atenção a curva de aprendizado dos chineses. Nos primeiros carros lançados no país, como o próprio Dolphin, a suspensão ‘molenga’ era um ponto negativo, produzindo até náuseas para ocupantes mais sensíveis durante os trajetos nas ruas esburacadas do Brasil.

No Yuan Pro, o carro é bem mais ‘durinho’ – lá ele –, do jeito que o brasileiro gosta. Surpreendente. Afinal, o veículo compartilha a plataforma com o supracitado Dolphin.

O conforto também é digno de nota. O ar-condicionado digital funciona muito bem, além dos ajustes elétricos do banco que proporcionam uma ótima posição de dirigir. O destaque maior é o banco, com abas que se ajustam bem ao corpo, garantindo bem-estar e sensação de segurança.

O quesito design pode até ser opinião pessoal, mas é difícil encontrar alguém que ache o carro feio. As cores externas disponíveis são Azul Petróleo, Rosa Queimado, Verde, Cinza e Branco. Por dentro, seguindo a moda dos interiores claros, a coloração é Cinza Areia na maioria das versões e Rosa Pêssego para a versão rosa.

A tendência também é seguida na quase completa ausência de botões. Quase todos os sistemas do carro são operados através da central multimídia, inclusive o ar-condicionado.

Design do carro é inspirado em pedras preciosas | Foto: Divulgação / BYD

Veredito do BYD Yuan Pro

O carro elétrico ainda é um produto nichado, especialmente pela dificuldade (para não dizer quase impossibilidade) de realizar viagens longas. Mesmo assim, a BYD está se consolidando como uma das principais montadoras do Brasil, sendo a décima colocada em vendas atualmente.

Isso mesmo antes da inauguração da famigerada fábrica da montadora em Camaçari. Aliás, ainda não se sabe se o Yuan Pro será fabricado por lá. O único modelo confirmado, até o momento, é o Song.

Continuando, o Yuan Pro é ótimo e tem potencial para conquistar os brasileiros. Ele tem quase tudo: design, performance, equipamentos e é da categoria de passeio que mais vende no país. Só falta a confiança do público na marca e nos carros elétricos.

E essa disputa de confiança se torna ainda mais complexa quando a lista de concorrentes inclui Corolla Cross, que carrega um nome que há décadas é sinônimo de confiabilidade, e T-Cross, produzido pela marca que popularizou os carros no Brasil ainda na época de JK, com o saudoso fusca.

Só o tempo possibilitará a BYD contornar esse cenário. Enquanto isso, a chinesa faz o que precisa fazer: lança um ótimo carro e com preço competitivo.