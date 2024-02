Feto é abandonado em banheiro de shopping de Camaçari | A TARDE

Um feto foi descartado nesta segunda-feira, 19, dentro do banheiro de um shopping na cidade de Camaçari, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Polícia Civil, que apura o caso, uma mulher teria abortado a criança e a deixou no banheiro do centro de compras. Ela não teve a identidade revelada.

A polícia disse ainda que o feto foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Após o caso, guias e exames periciais foram expedidos.

Além disso, testemunhas foram ouvidas e diligências são realizadas para que a polícia possa compreender as circunstâncias da situação.

O inquérito do caso foi instaurado na 18ª delegacia de Camaçari.