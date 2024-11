Filha ataca pai com golpes de faca após discussão familiar

Crime aconteceu na cidade de Conceição do Coité - Foto: Divulgação

Um homem foi ferido com golpes de faca, na noite desta quarta-feira, 30, no bairro Alto da Colina, em Conceição do Coité, no interior da Bahia. Ele foi agredido pela própria filha.

De acordo com informações preliminares, houve uma discussão familiar e Rick Anderson Santana de Oliveira, de 35 anos, foi ferido na região da barriga. Uma equipe de socorristas foi ao local do crime, mas a vítima já tinha socorrida por populares para o Hospital Português.