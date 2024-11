Mulher morre após motocicleta bater em caminhão no sudoeste da Bahia

Alessandra perdeu o controle da direção - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 44 anos morreu após a motocicleta que pilotava bater contra um caminhão, nesta quarta-feira, 30, em Guanambi, no sudoeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima se chamava Alessandra Aparecida da Silva.

Leia mais

>> Jovem evangélico é morto a tiros dentro de casa na Bahia

>> Quatro suspeitos de matar homem na Bahia são presos em flagrante



Segundo informações do G1 Bahia, Alessandra perdeu o controle da direção na rua Doutor José Humberto Nunes, bairro São Francisco, e bateu no outro veículo. Ela caiu na via e foi arrastada pelo caminhão por alguns metros de distância. Ela morreu na hora. O motorista, que não teve nome divulgado, não sofreu ferimentos.

Tanto a moto quanto o carro envolvido no acidente foram encaminhados para a delegacia. Não há detalhes sobre velório e sepultamento de Alessandra.