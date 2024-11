Quatro suspeitos de matar homem na Bahia são presos em flagrante

- Foto: Divulgação | Polícia Civil

Quatro homens foram presos em flagrante, nesta erça-feira, 29, suspeitos de matar um outro cidadão em Juazeiro, no norte da Bahia. A vítima foi identificada como Fredson Vinícius da Silva Santos.

Os suspeitos foram localizados pela Polícia Militar horas após o crime. Agentes da 74ª Companhia Independente (CIPM/Juazeiro) faziam rondas na região quando avistaram os indivíduos com armas e o veículo usado no crime.

Em nota, a corporação disse que perguntou aos suspeitos qual seria a motivação do crime e eles justificaram como vingança. A morte de Fredson seria a resposta a um homicídio ocorrido no dia anterior no mesmo prédio.

Com a prisão do quarteto, a PM também apreendeu um carro, uma motocicleta, armas, munições e celulares. Os crimes de homicídio e tentativa de homicídio são investigados pela Delegacia de Homicídios de Juazeiro.

Fredson foi morto a tiros dentro de um apartamento no bairro Brisa da Serra. Durante a ação criminosa, uma menina de 11 anos foi atingida no cotovelo.

A criança foi levada por populares para o Hospital Universitário de Petrolina, em Pernambuco, e segue internada. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.