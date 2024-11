Família de capoeirista rebate versão da polícia e detalha o ocorrido

José Jorge dos Santos foi morto nesta quarta-feira (30) - Foto: Reprodução / Redes Sociais

José Jorge Santos, conhecido como Mestre Barriga, de 64 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (30) em sua casa, em Lauro de Freitas. Em entrevista ao Portal MASSA!, uma familiar do capoeirista refutou a narrativa da Polícia Civil (PC), que alega que ele teria atacado um dos inspetores com uma faca, atingindo seu colete.

À reportagem, a sobrinha de José garantiu que nem sequer havia uma arma branca na residência. A jovem detalhou que os agentes invadiram a casa onde seu tio morava junto com a avó, que ele cuidava por estar debilitada, e o namorado de sua prima. Como dormia na parte de cima da residência, o capoeirista desceu para verificar a situação.

"[Os policiais] Perguntaram ao namorado da minha prima quem era ele, e quem estava na casa de cima, então ele respondeu que estavam minha avó e o tio da esposa dele", iniciou a sobrinha da vítima.

"Quando escutou [a chegada dos policiais], meu tio saiu [do quarto] para saber o que estava acontecendo, quando foi alvejado com mais de cinco tiros pelo corpo", completou.

Ainda de acordo com a sobrinha de José Jorge, os policiais alegaram que tinham mandado de prisão para o irmão dele, outro tio dela, mas que não residia no local. No entanto, não havia ordem para nenhuma das pessoas que estavam naquela residência. O namorado da prima, inclusive, foi conduzido pelos agentes e preso, sendo liberado posteriormente.

A sobrinha do capoeirista ressaltou que ele era uma pessoa sem ligações com a criminalidade, além de afirmar que não realizou nenhum tipo de ataque contra os policiais. Na tarde desta quarta-feira, familiares e amigos da vítima vão protestar contra a morte dele.