Transporte público será gratuito para candidatos do Enem na Bahia

Além do transporte, os candidatos receberão kits com água e lanche - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que moram em áreas distantes dos principais centros urbanos contarão com acesso gratuito ao transporte público para irem até os locais das provas, neste domingo, 3, e no próximo, 10.

A ação foi articulada entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e prefeituras municipais, foram disponibilizados ônibus para que esses candidatos possam chegar aos locais de provas antes do horário marcado para o fechamento dos portões (13h). Além do transporte, os candidatos receberão kits com água e lanche, que vão contribuir para o bem-estar durante a realização do exame.

Gratuidade no metrô

Estudantes da rede estadual de ensino da Bahia poderão utilizar de forma gratuita o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, nos dias das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 (3 e 10 de novembro). Na Bahia, estão inscritos 449.528 candidatos no Enem deste ano, sendo que 113.746 são alunos da rede estadual.

Para embarcar sem pagar a tarifa, os 70.460 estudantes deverão se dirigir à catraca exclusiva na estação do metrô e apresentar o comprovante de inscrição e documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária. O benefício não se estende à integração com os ônibus.