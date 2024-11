Confira seis dicas infalíveis para tirar 1000 na Redação do Enem

Primeiro dia do Enem acontece neste domingo - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

No dia 3 de novembro (domingo) acontece o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma porta de entrada para o nível superior, seja para universidades públicas, seja para universidades privadas, com bolsas universitárias. No primeiro dia da prova, é aplicada a redação, um dos principais meios para alavancar a nota no exame.

Caso o estudante não tenha uma nota satisfatória na prova, é possível aumentá-la através da redação. Por isso, o Portal A TARDE separou seis dicas infalíveis para você se sair bem e ficar tranquilo na hora da prova.

1 - Preste atenção, a palavra que está no tema, tem que estar na introdução

Isso mesmo que você leu, toda redação do Enem, tem um tema em negrito que vai nortear a sua produção textual. Por isso é necessário colocar as palavras-chaves na introdução, o primeiro parágrafo da redação.

O tema da última redação do Enem foi “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. Quais os termos e palavras-chaves deste tema?

“Desafios”, “invisibilidade”, “trabalho de cuidado” e “mulher”. É necessário que todas essas palavras estejam na introdução.

2 - Defesa de tese

Agora que você já separou as palavras-chaves, elas devem estar inseridas na sua frase de defesa de tese, que é a posição defendida na introdução e que vai percorrer o texto. A exemplo: “Os principais desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil está atrelado ao machismo, que mantém um sistema patriarcal e pela desigualdade social”.

A tese defendida é que os desafios para enfrentar a invisibilidade em relação ao trabalho de cuidado da mulher no Brasil é o “machismo” e “desigualdade social” no mercado de trabalho.

3 - Elabore a argumentação a partir da tese defendida

Depois de defender a tese, agora é necessário usar pontos de argumentação para elaborar o texto. No exemplo citado acima, um dos pontos principais é o “machismo”. No entanto, o que leva ao machismo? Manutenção do sistema patriarcal. De qual forma? A partir da cultura do país? Qual cultura? Delegar as tarefas de cuidado sempre as mulheres.

Contudo, qual o outro ponto? A manutenção do sistema patriarcal, pode levar as mulheres a uma situação de submissão aos seus futuros maridos, entre outros problemas. Por isso, é necessário usar a argumentação para percorrer o texto.

4 - Use e abuse das conjunções

Para ligar uma oração ou palavra com a mesma função sintática, é necessário o uso de conjunções, que devem ser inseridas no texto, da introdução até a conclusão. Exemplo: “Desde crianças, as mulheres são ensinadas a cuidar, seja das bonecas ou de algum animal de estimação. De acordo com a autora “tal”...”.

Na oração, “desde” é uma conjunção subordinativa temporal. Já, “de acordo” é uma conjunção subordinativa conformativa.

5 - É proibido tangenciar o tema

O tema é necessário para orientar os participantes do Enem que realizam a redação. Por isso, o tangenciamento pode baixar pontos ou até mesmo zerar a prova.

Mas, o que de fato é tangenciar o tema? A exemplo do tema da redação do Enem 2023, apontado acima, é necessário percorrer o texto acerca dele. Por exemplo, não seria correto defender na tese, violência doméstica ou feminicídio, por que apesar de se tratar sobre as mulheres, não corresponde ao que é solicitado no tema.

6 - Esquema para conclusão

Para concluir a redação com chave de ouro, é necessário responder às seguintes perguntas: o quê, como, quem e onde.

O que será proposto para resolver os problemas, como será elaborada a proposta, quem vai elaborar, como poderes governamentais e onde será elaborada, em nível nacional, regional, e etc.