Golpe do amor: Homem é preso por 'estelionato emocional' na Bahia

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, 30, em Feira de Santana, um homem de 36 anos suspeito de aplicar um tipo específico de golpe conhecido como “estelionato emocional.” Ele se passava por técnico de refrigeração e usava aplicativos de relacionamento para conhecer suas vítimas, com quem rapidamente estabelecia vínculos para ganhar a confiança. Com o tempo, pedia dinheiro, favores e até objetos de valor, prometendo retribuir ou devolvê-los, o que nunca acontecia.

O caso foi descoberto após uma comerciante de 48 anos denunciar à polícia que, em menos de um mês de envolvimento, havia emprestado ao suspeito quantias em dinheiro, além de tê-lo presenteado com uma televisão.



Segundo ela, o homem ainda levou seu ar-condicionado, alegando que o encaminharia para manutenção. Ao começar a desconfiar das desculpas dele, a comerciante decidiu registrar um boletim de ocorrência, momento em que soube que outras 12 mulheres também tinham sido vítimas do mesmo golpe.

Com base nas novas informações, a Polícia Civil rastreou o homem e efetuou sua prisão em um supermercado na cidade. Durante a apreensão, foram recuperados alguns bens: a televisão da vítima foi encontrada com um comprador que a havia adquirido pela internet, enquanto o ar-condicionado estava no hotel onde o suspeito estava hospedado, deixado como pagamento pelas diárias