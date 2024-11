Rifeiro Nanan Premiações deixa presídio após quase 2 meses preso

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influencer José Roberto, conhecido como Nanan Premiações, foi solto no início da tarde desta quarta-feira, 30, sendo confirmado pelo Advogado do rifeiro. Informações preliminares dão que Nanan usará tornozeleira eletrônica após deixar o presídio.

Nanan, um dos maiores nomes do mundo das rifas na Bahia, foi preso durante a Operação 'Falsas Promessas', deflagrada pela Polícia Civil em 5 de setembro. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas através de jogos de azar. A prisão de Nanan pegou os rifeiros de surpresa, uma vez que ele possui mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram, onde promovia rifas de veículos e sorteios de altas quantias em dinheiro.

O influencer era conhecido por exibir um estilo de vida luxuoso nas redes sociais, com registros de passeios de jet ski e viagens internacionais, incluindo passagens pela Europa, como a França. Além de Nanan, outros influenciadores baianos, como Ramhon Dias e Pedro Monteiro, e o MC K.U, também foram detidos na operação. A ação foi conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), que cumpriu 50 mandados de prisão em Salvador e no interior da Bahia.