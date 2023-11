Filha de Sara Mariano dará primeiros depoimentos; veja | A TARDE

Pela primeira vez a filha de Sara Mariano dará depoimentos para as autoridades envolvidas nas investigações e julgamentos da morte da cantora evangélica. A informação foi revelada ao Portal MASSA! pela advogada Sarah Barros, responsável pelo processo que está sendo movido na Justiça pela guarda da menina.

"Temos dois depoimentos dela previstos. O primeiro seria na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derrca), que estava previsto para acontecer na semana passada, porém, estamos aguardando a nova data. Já o outro depoimento, será dia 29, na audiência no Fórum Familiar", disse.

Ainda segundo a advogada, diante do juiz, na audiência que acontecerá, na próxima quarta-feira, 29, em Salvador, além da filha de Sara, outras pessoas também serão ouvidas. "Além da filha de Sara, também serão ouvidas outras testemunhas. Durante o depoimento da criança, na Dercca, além do delegado, haverá psicólogo e assistente social. Na audiência no fórum, também, terá psicólogo", completou.