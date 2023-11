Filha de Sara Mariano presta depoimento em Dercca | A TARDE

A filha da cantora gospel Sara Mariano prestou depoimento na Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), na manhã desta terça-feira, 21, em Salvador. O depoimento da menina foi acompanhado pelos advogados das famílias dos avós maternos e paternos.

Uma audiência no Fórum Familiar está marcada para o dia 29 de novembro, quando outras pessoas também serão ouvidas diante do juiz.

"Além da filha de Sara, também serão ouvidas outras testemunhas. Durante o depoimento da criança, na Dercca, além do delegado, haverá psicólogo e assistente social. Na audiência no fórum, também, terá psicólogo", disse ao Jornal Massa a advogada Sarah Barros, responsável pelo processo que está sendo movido na Justiça pela guarda da menina.

Atualmente, a garota está com a família do pai mas, desde o último final de semana, existe uma convivência provisória com a família da mãe. O poder judiciário havia notificado a família de Ederlan, ordenando que a mãe de Sara pudesse receber a neta, algo que até o momento não tinha acontecido.

Os investigadores da delegacia de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, conseguiram a confissão dos três suspeitos de participação no desaparecimento, morte e ocultação do cadáver da cantora gospel Sara Mariano. Em depoimento acessado pelo Portal A TARDE, estão descritos os passos dados por Weslen Pablo Correia de Jesus - conhecido como Bispo Zadoque -, Victor Gabriel Oliveira Neves e Gideão Duarte de Lima, desde o planejamento até a execução do crime. Segundo o documento, a morte aconteceu em 24 de outubro, mesmo dia do desaparecimento da cantora.