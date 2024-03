Foragido pelo crime de estupro de vulnerável é preso pela PRF | A TARDE

Um homem de 53 anos foi preso na quarta-feira, 6, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele era procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. Ele também era procurado pela conduta de abandono material – o não pagamento de pensão alimentícia.



Segundo a corporação, o foragido dirigia uma caminhonete Hilux quando foi abordado pelos policiais na altura do Km 415 da BR 242, trecho do município de Seabra, na Chapada Diamantina. Os documentos foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O mandado de prisão referente ao crime de estupro foi expedido em janeiro de 2023 e determinava a prisão definitiva do homem. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Seabra, para ser levado para o presídio e tenha início o cumprimento da pena de 18 anos de reclusão, em regime fechado.