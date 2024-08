Foragido por homicídio é preso com cães em situação de maus-tratos

Animais estavam aglomerados em ambiente escuro, sem ventilação adequada - Foto: Divulgação | PRF

Um motorista foi preso após ser flagrado com cinco cães em situação de maus-tratos dentro do porta-malas, no final da tarde de sábado, 3, na BR-101, trecho de Santo Antônio de Jesus, cidade no Recôncavo Baiano.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes faziam fiscalização na altura do km 265, quando ordenaram a parada de um veículo com placas de Salvador. Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório do motorista e documentação pessoal da passageira.

Durante a checagem nos sistemas utilizados pela PRF, foi constatado que o condutor possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo por crime de homicídio qualificado. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Justiça Plena da Comarca de Camamu (BA).

Em seguida, os agentes realizaram uma vistoria no automóvel e encontraram dentro do porta-malas os animais em situação de maus-tratos. Eles estavam aglomerados em ambiente escuro, sem ventilação adequada, exposto a temperatura elevada e bem debilitados.

Aos policiais, o homem de 36 anos, informou que os cães estavam na roça e seriam levados para a capital baiana. De acordo com a PRF, a situação degradante em que se encontravam os animais se enquadrou no crime de maus tratos de animal doméstico, previsto na Lei Ambiental, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.