Globo, SBT e Band planejam lançar suas próprias casas de apostas

TV Globo é a maior emissora do Brasil - Foto: Divulgação

Três emissoras de televisão vão lançar suas próprias casas de aposta no Brasil. Segundo o portal F5, a expectativa é que Globo, SBT e Band lancem suas próprias 'bets' no máximo até o ano que vem. A intenção dos canais é abocanhar parte do mercado que hoje movimenta R$ 150 bilhões por ano no Brasil.

As regras que vão regulamentar as casas de apostas no Brasil entram em vigor em janeiro de 2025, e dezembro é o prazo final para que interessados apresentem todas as documentações.

A Band planeja uma parceria com outras bets. Ainda de acordo com a reportagem, uma delas seria com a plataforma OpenBet, com bastante penetração no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá.

A Globo quer fazer a sua própria Bet. A inscrição no Ministério da Fazenda veio pela DFS Entretenimento, subsidiária da emissora que controla o Cartola FC, fantasy game do futebol brasileiro.

O SBT é o mais avançado de todos. O Grupo Silvio Santos aguarda a papelada final e já discute nomes: Baú Bet ou Tele Sena Bet.