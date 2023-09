Força tarefa apreende mais de 300 kg de agrotóxicos em cidades baianas

Uma força-tarefa conjunta apreendeu mais de 300 quilos de agrotóxicos durante fiscalização a vários estabelecimentos comerciais nas cidades de Banzaê e Ribeira do Pombal, nos dias 12 e 13 de setembro.

A ação foi realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Polícia Civil da Bahia, Departamento de Polícia Técnica e Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental.

Segundo o promotor de Justiça Adriano Nunes, a investigação começou após as ocorrências de mortandade de cerca de 90 milhões de abelhas nos municípios de Ribeira do Pombal, Nova Soure, Cipó, Banzaê, Cícero Dantas e Heliópolis.

“O objetivo da ação foi investigar a suspeita de que os insetos morreram envenenados com um tipo de agrotóxico/inseticida utilizado nas lavouras e pastagens de forma irregular. Os defensivos agrícolas ilegais, por não seguirem as diretrizes e exigências do Ministério da Agricultura, do Ibama, da Anvisa e dos órgãos estaduais de defesa agropecuária, representam prejuízos ao agricultor pela baixa eficácia, além de causar danos ao meio ambiente, à saúde do aplicador e do consumidor”, aponta nota do MPBA.