Forças de segurança da Bahia agem no desbloqueio de rodovias

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informou na manhã desta terça-feira, 1º, que as Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, já estão na atuação para desmobilizar grupos que realizam bloqueios em rodovias baianas, como antecipou o Portal A TARDE. Segundo a Secretaria, a ação teve início desde a noite desta segunda-feira, 31, e segue a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No início da manhã desta terça, Moraes reforçou que as PMs dos estados devem desobstruir inclusive as estradas federais que estão bloqueadas. Além disso, os agentes podem identificar, multar e até mesmo prender os responsáveis.

Conforme a SSP, além das ações com unidades especializadas e territorias, a SSP ativou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), sediado no Centro de Operações e Inteligência (COI). Na unidade, representantes de órgãos estaduais, federais e municipais darão suporte e acompanharão as movimentações em todo o estado. Câmeras da SSP auxiliarão no monitoramento.

"Vamos garantir a liberação das estradas. Não vamos permitir que alimentos, pessoas com enfermidades e trabalhadores sejam impedidos de se deslocar. O resultado democrático das urnas será respeitado. Aqui, na Bahia, o mais importante é o respeito à democracia”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao todo, 227 rodovias federais estão bloqueadas. Os protestos tiveram início no último domingo, 30, após a derrota nas urnas do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na Bahia, cinco trechos da BR-101 seguem bloqueados: BR 101, Km 744, em Itabela, BR 101, Km 875, em Teixeira de Freitas, BR 101, Km 712, em Eunápolis, BR 101, Km 806, em Itamaraju, BR 101, Km 444, em Ubaitaba.