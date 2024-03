Fornecimento de água é reduzido em Salvador e RMS | A TARDE

O abastecimento de água está sendo fornecido com menor volume em Salvador e cidades da região metropolitana desde esta terça-feira, 27, e não há previsão de ser normalizado, segundo informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Conforme detalhou a empresa, a ação tem o objetivo de manter a qualidade de distribuição que pode ser afetada por causa das fortes chuvas que atingiram a região neste mês de fevereiro. Foram 310 mm até segunda-feira, 26, número quatro vezes maior do que o esperado para o mês de fevereiro - maior índice pluviométrico de fevereiro nos últimos 19 anos.



Conforme explica a Embasa, o grande volume de chuvas arrastou terra, sedimentos, minerais e matéria orgânica, como folhas e galhos, de toda a bacia até o rio, modificando a composição da água.

Diante do cenário, a medida foi adotada para garantir que a água disponível na barragem de Joanes 2, que fica em Mata de São João, na região metropolitana, permaneça dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Cidades afetadas

A redução temporária de oferta de água afetou além da capital baiana, as cidades de Simões Filho, Lauro de Freitas, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde e as ilhas de Salvador (ilha de Maré, dos Frades, de Bom Jesus dos Passos).

O presidente da Embasa, Leonardo Góes, explicou que a empresa manteve 80% do volume de água e que não houve interrupção do abastecimento. Ele pediu que a população use água com economia neste período.

A empresa informou que interrompeu a captação de água na barragem de Joanes 2 e "técnicos estão trabalhando 24 horas no monitoramento das condições da água bruta do manancial e no ajuste do processo de tratamento, para que seja possível retomar a produção de água nos níveis normais no menor prazo possível".

Manuella Andrade, diretora de Operação da Embasa na região metropolitana, explicou que embora o sistema integrado de abastecimento utilize outros mananciais, como as barragens de Pedra do Cavalo e de Santa Helena, no recôncavo do estado e na região, respectivamente, a interrupção da captação em Joanes 2 tem um impacto imediato no volume de água disponível.