Fornecimento de água volta a ser normalizado em Salvador e RMS | A TARDE

O fornecimento de água voltou ser 100% normalizado na manhã desta quinta-feira, 29, em Salvador e na Região Metropolitana.

Segundo a Embasa, o fornecimento havia sido reduzido temporariamente na terça-feira, 27, para garantir a qualidade da água, diante das más condições da água bruta na barragem de Joanes 2, devido às chuvas das últimas semanas. Com o retorno da captação nesse manancial, após monitoramento e ajustes no tratamento, foi possível voltar a produzir água tratada na quantidade habitual.

“Apesar de já termos normalizado o volume de água ofertado pelo sistema, a retomada do fornecimento de água nos imóveis é um processo gradativo e, neste caso específico pode levar até 48 horas para a normalização completa, até que os grandes reservatórios de distribuição recuperem completamente seus níveis e a água possa alcançar todos os imóveis”, explica Manuella Andrade, diretora de Operação da Embasa na RMS.

Para manter a qualidade da água distribuída, que é prioridade para a Embasa, foi preciso interromper temporariamente a captação na barragem do Joanes 2, segundo maior manancial do sistema integrado que atende Salvador. Com isso, o volume de água disponível no sistema teve uma redução de 20%. Os técnicos monitoraram dia e noite as condições do manancial e fizeram ajustes no processo de tratamento até normalizar a produção, dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Apesar da quantidade de água produzida nas estações de tratamento já ter voltado ao volume habitual, a normalização total do sistema ocorre à medida que os grandes reservatórios de distribuição espalhados em diversos bairros da cidade (Cabula, Brotas, Caixa D’água, Imbuí, por exemplo) vão se enchendo de água. Isso é necessário para a água ter pressão suficiente para alcançar os pontos mais altos e distantes da rede distribuidora.