Fortes chuvas alagam ruas de Lauro de Freitas e atrapalham população | A TARDE

O alto volume da chuva mais uma vez é tema de preocupações em Salvador e na Região Metropolitana (RMS). Nesta manhã de quarta-feira, 24, alguns pontos de alagamento foram registrados em Lauro de Freitas.

Em imagens obtidas pelo Portal MASSA!, é possível ver um trecho a Estrada do Coco, próximo do Atacadão, completamente alagado nos dois sentidos da via. O fluxo de veículos ficou impossibilitado no local.

Em outro registro, também é possível ver uma rua alagada no bairro de Ipitanga, também em Lauro. O volume, no entanto, ainda não impede a passagem de carros, apesar de já impactar muito o trajeto.

Fortes tempestades tem atingido a capital baiana e a RMS nos últimos dias. A Defesa Civil tem acompanhado e atuando nas diversas ocorrências geradas a partir de chuva.