Saiba os bairros de Salvador mais atingidos pela chuva em abril | A TARDE

Em meio a alerta para chuvas intensas em Salvador para toda a semana, Salvador segue com altos acumulados durante todo o mês de abril, até aqui o mais chuvoso em pelo menos 30 anos. Algumas regiões da capital baiana têm sido mais atingidas, com acumulados que ultrapassam até mesmo os 700mm de precipitação.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os bairros/regiões com maiores acumulados em abril até às 4h desta quarta-feira, 24, foram: Pituba (710,2mm), Ondina (697,8mm), Liberdade (692mm), San Martin (684,2mm), Rio Vermelho (673mm), Uruguai (671mm), Massaranduba (663,6mm), Calçada (659mm), Nordeste de Amaralina (658mm) e Sete de Abril (658,4mm).

>> Sosthenes compara chuvas em Salvador e Dubai: “175 mm x 120 mm”

Após dias de trégua, a chuva forte que atinge Salvador durante abril voltou a se intensificar nesta semana. Na madrugada desta quarta-feira, 24, Cassange, Liberdade, Pau Miúdo, Cabula, Saboeiro, Praia do Flamengo, Cabula, Retiro, Calçada e Imbuí registraram mais de 30mm em seis horas.

Ao todo, conforme o mesmo boletim, já choveu 697.8mm em Salvador durante o mês. A normal climatológica de abril (mês normalmente chuvoso) é de 284,9mm.

A ocorrência de chuvas foi intensificada pela atuação de um sistema de baixa pressão associado aos ventos úmidos vindo do Oceano Atlântico

Entre quarta e quinta-feira, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas moderadas, acompanhadas por raios e trovoadas, a qualquer hora do dia. Entre sexta-feira, 26, e domingo, 28, a previsão é de céu nublado, com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.