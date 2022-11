“Fui arremessada”, diz Sthe Matos sobre acidente de ônibus

A exemplo de seu namorado, o cantor Kevi Jonny, a influencer baiana Sthefane Matos, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e contar detalhes do acidente que o casal sofreu na sexta-feira, 11, na BR-242 na altura do município de Cristópolis.

Através de sua conta no Instagram, ela contou ter sobrevivido por um “milagre”. “Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus nos livrou e, felizmente, eu, Kevin e toda a sua equipe estamos vivos e nos recuperando… Eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida. Segui desacordada por um tempo e quando acordei já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos) conseguiram me deixar estável”, postou Sthe, nos stories no sábado, 12.

A influenciadora ainda revelou sentir fortes dores e dificuldade de locomoção após o acidente.

“Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa. Fui transferida para outra unidade médica, onde estou fazendo alguns exames e esperando o resultado. Vou ficar em observação por mais alguns dias. Assim que possível trago notícias para vocês. Estou aguardando o resultado dos exames. Muito obrigada pela preocupação e por cada mensagem. Deus é maravilhoso!”, completou.