Funcionário esfaqueia colegas durante horário de almoço em Jequié

Suspeito vai responder processo criminal por tentativa de homicídio - Foto: Divulgação | Sesab

Um homem foi preso após golpear colegas de trabalho com um estilete, em uma fábrica de calçados do município de Jequié, no sudoeste da Bahia, no início da tarde desta quinta-feira, 11. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

De acordo com informações iniciais, os funcionários estavam na fila do almoço quando foram surpreendidos pelo agressor. Três pessoas teriam sido atingidas atrás da orelha, no pescoço e na testa, sendo socorridas ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV).



Testemunhas relataram que o rapaz tentou fugir pulando um muro do local, mas foi preso pela Polícia Militar. Segundo o Blog Marcos Frahm, uma das vítimas precisou ser levada para a sala vermelha e as outras duas foram apenas medicadas.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito vai responder processo criminal por tentativa de homicídio.

Assista: