HOME > BAHIA
PATRIMÔNIO E CULTURA

Fundação Pedro Calmon celebra 40 anos com anúncios de ações para cultura da Bahia

Evento nesta quinta-feira (22), na Biblioteca Central, marca o início das celebrações

Redação

Por Redação

22/01/2026 - 11:28 h
Fundada em 29 de abril de 1986, a Fundação Pedro Calmon (FPC) vai começar as celebrações dos seus 40 anos de existência com novidades para bibliotecas, arquivos e memoriais na Bahia.

O evento acontecerá na Biblioteca Central do Estado da Bahia, a partir das 18h30 e contará com a presença das autoridades, representações institucionais e sociedade civil. Além disso, está previsto o lançamento do selo comemorativo que destaca 40 entregas nos campos do livro, leitura e memória em 2026

O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, destaca a importância e representação da comemoração. “A celebração dos 40 anos da Fundação Pedro Calmon representa não apenas um marco institucional, mas a reafirmação de um projeto público comprometido com o fortalecimento das bibliotecas, arquivos, espaços de memória, e da rede do livro e leitura na Bahia, como instrumentos de cidadania, identidade e desenvolvimento social”.

A programação do evento contará com o som do Quarteto da 'Orquestra Meninas do Coité', falas institucionais do secretário Cultural da Bahia, Bruno Monteiro, do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, apresentação das ações de celebração das quatro décadas da FPC;

O que será apresentado?

Ao decorrer do ano de 2026, a FPC desenvolverá um conjunto amplo de ações comemorativas, entre elas:

  • Encontros, fóruns e festivais, com foco em leitura, memória, pensamento crítico, diversidade, autoria e economia do livro;
  • Inaugurações, reformas e modernizações de equipamentos culturais vinculados à FPC;
  • Lançamentos de livros, revistas, coletâneas e reedições, com destaque para produções das editoras universitárias baianas;
  • Criação e implantação de memoriais voltados para a preservação de trajetórias, territórios e patrimônios culturais;
  • Exposições, concursos e ações educativas, ampliando o acesso da população às políticas do livro e da memória;
  • Produções audiovisuais e pesquisas, voltadas à documentação, difusão e análise das práticas culturais no estado;
  • Celebração de centenários e marcos históricos relevantes para a cultura e a história da Bahia.

