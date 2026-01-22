PATRIMÔNIO E CULTURA
Fundação Pedro Calmon celebra 40 anos com anúncios de ações para cultura da Bahia
Evento nesta quinta-feira (22), na Biblioteca Central, marca o início das celebrações
Fundada em 29 de abril de 1986, a Fundação Pedro Calmon (FPC) vai começar as celebrações dos seus 40 anos de existência com novidades para bibliotecas, arquivos e memoriais na Bahia.
O evento acontecerá na Biblioteca Central do Estado da Bahia, a partir das 18h30 e contará com a presença das autoridades, representações institucionais e sociedade civil. Além disso, está previsto o lançamento do selo comemorativo que destaca 40 entregas nos campos do livro, leitura e memória em 2026
O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, destaca a importância e representação da comemoração. “A celebração dos 40 anos da Fundação Pedro Calmon representa não apenas um marco institucional, mas a reafirmação de um projeto público comprometido com o fortalecimento das bibliotecas, arquivos, espaços de memória, e da rede do livro e leitura na Bahia, como instrumentos de cidadania, identidade e desenvolvimento social”.
A programação do evento contará com o som do Quarteto da 'Orquestra Meninas do Coité', falas institucionais do secretário Cultural da Bahia, Bruno Monteiro, do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, apresentação das ações de celebração das quatro décadas da FPC;
O que será apresentado?
Ao decorrer do ano de 2026, a FPC desenvolverá um conjunto amplo de ações comemorativas, entre elas:
- Encontros, fóruns e festivais, com foco em leitura, memória, pensamento crítico, diversidade, autoria e economia do livro;
- Inaugurações, reformas e modernizações de equipamentos culturais vinculados à FPC;
- Lançamentos de livros, revistas, coletâneas e reedições, com destaque para produções das editoras universitárias baianas;
- Criação e implantação de memoriais voltados para a preservação de trajetórias, territórios e patrimônios culturais;
- Exposições, concursos e ações educativas, ampliando o acesso da população às políticas do livro e da memória;
- Produções audiovisuais e pesquisas, voltadas à documentação, difusão e análise das práticas culturais no estado;
- Celebração de centenários e marcos históricos relevantes para a cultura e a história da Bahia.
