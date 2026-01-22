Fundação Pedro Calmon celebra 40 anos com anúncios de ações para cultura da Bahia

- Foto: Divulgação / Fundação Pedro Calmon

Fundada em 29 de abril de 1986, a Fundação Pedro Calmon (FPC) vai começar as celebrações dos seus 40 anos de existência com novidades para bibliotecas, arquivos e memoriais na Bahia.

O evento acontecerá na Biblioteca Central do Estado da Bahia, a partir das 18h30 e contará com a presença das autoridades, representações institucionais e sociedade civil. Além disso, está previsto o lançamento do selo comemorativo que destaca 40 entregas nos campos do livro, leitura e memória em 2026

O diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, destaca a importância e representação da comemoração. “A celebração dos 40 anos da Fundação Pedro Calmon representa não apenas um marco institucional, mas a reafirmação de um projeto público comprometido com o fortalecimento das bibliotecas, arquivos, espaços de memória, e da rede do livro e leitura na Bahia, como instrumentos de cidadania, identidade e desenvolvimento social”.

A programação do evento contará com o som do Quarteto da 'Orquestra Meninas do Coité', falas institucionais do secretário Cultural da Bahia, Bruno Monteiro, do diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Sandro Magalhães, apresentação das ações de celebração das quatro décadas da FPC;

O que será apresentado?

Ao decorrer do ano de 2026, a FPC desenvolverá um conjunto amplo de ações comemorativas, entre elas: