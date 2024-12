BAHIA "Fundamental o investimento na inteligência policial ", diz Sindpoc Presidente da entidade participou de reunião na sede da SSP-BA Por Redação 17/12/2024 - 23:42 h

Encontro contou com a participação de diversas entidades sindicais e de representantes do Governo do Estado - Foto: Divulgação

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), Eustácio Lopes, participou de uma reunião na Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), na segunda-feira, 16, onde foi discutida a elaboração do Plano de Redução de Mortes decorrentes de intervenções de agentes do Estado. Na oportunidade, Lopes enfatizou a importância do investimento na investigação criminal e no trabalho de inteligência policial para combater a violência e a letalidade das ações policiais. Leia mais: >> Planserv lança serviço para 500 mil beneficiários na Bahia >> Prefeitura de Itacaré proíbe churrasco, barracas e bebidas em praias >> Empresas que atuam na Bahia defendem boas práticas na mineração "O Plano busca não apenas reduzir o índice de violência, mas também abordar temas essenciais para a melhoria da segurança pública, como a importância da valorização dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à violência e ao crime organizado na Bahia, do aprimoramento das nossas ferramentas de inteligência, e melhores condições de trabalho ", disse o sindicalista. O encontro contou com a participação de diversas entidades sindicais e de representantes do Governo do Estado. O objetivo da reunião consistiu em discutir estratégias e soluções que visam garantir uma atuação policial mais eficiente e com índices menores de letalidade.

