Planserv lança serviço para 500 mil beneficiários na Bahia

Os 500 mil beneficiários do Planserv passam a ter mais um serviço: o de atendimento virtual. O serviço de telemedicina, que já estava em processo de estudos para implantação, faz parte do Plano Plurianual da Assistência. A tecnologia do sistema ficará a cargo de uma empresa especializada em consultas online.

Como acessar

Para ter acesso, o beneficiário clica no ícone “Telemedicina” na página inicial do site (www.planserv.ba.gov.br). Ao clicar, serão disponibilizados os links para baixar o aplicativo no celular, tanto no Google Play (Android), como no App Store (iOS).

Serão oferecidos pronto atendimento 24 horas, que é um serviço de pronto atendimento médico disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, para beneficiários acima de 16 anos. Permite que sejam feitas consultas, diretamente, de casa, evitando deslocamentos desnecessários ao pronto-socorro. Exemplos de situações atendidas são febre baixa e sintomas gripais leves, dores de cabeça ou enxaqueca moderada, pequenas irritações na pele ou alergias, problemas digestivos, como dor de estômago ou náuseas leves.

Já a telessaúde atenderá por agendamento, com funcionamento das 8h às 18h, de segunda a sexta, com atuação de equipe multidisciplinar composta por clínico geral, psiquiatria, médico da família, ginecologia, urologia, endocrinologia, cardiologia, dermatologia, pneumologia, otorrinolaringologia, reumatologia, pediatra, gastroenterologia, fonoaudiologia, geriatria, alergologista, fisioterapeuta e vascular. O agendamento está disponível para beneficiários a partir de três anos de idade.

“A telemedicina do Planserv será realizada por meio de aplicativo próprio, cujos links para download estão divulgados no site do Planserv (www.planserv.ba.gov.br). São os investimentos que estamos fazendo para modernizar e oferecer mais e melhores serviços aos nossos usuários”, explica a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito. Ela destaca, no entanto, que a telemedicina não substituirá o atendimento presencial: “estamos ampliando as opções de atendimento para os nossos beneficiários, sobretudo àqueles com dificuldades de acesso”.

