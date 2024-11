Jerônimo estuda medidas após Hospital da Bahia encerrar atendimento ao Planserv

Jerônimo lamentou fim do antedimento do Planserv no Hospital Bahia - Foto: Flávia Requião / A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues mostrou preocupação com o anúncio do Hospital da Bahia de encerrar o atendimento de urgência e emergência para usuários do Planserv, o plano de saúde dos servidores públicos da Bahia. Na manhã desta quinta-feira, 7, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o chefe do Executivo afirmou que vai adotar medidas para tentar amenizar o problema.

“É uma decisão privada. Já chamei uma reunião para no máximo segunda-feira com o secretário Edelvino Góes [Administração] para que a gente possa tomar uma decisão mais drástica”, iniciou o governador.

Jerônimo lamentou a decisão do hospital e prevê “transtornos” com o fim do atendimento aos servidores. “O encerramento do atendimento no Hospital da Bahia gera um transtorno porque a quantidade de pessoas ali atendidas vai acumular em algum lugar. Desde a semana passada a gente ouviu rumores que isso estava para acontecer e chamei o secretário Góes para que a gente pudesse se preparar”, afirmou.

Conforme comunicado, continuarão sendo prestados pelo Hospital da Bahia, aos beneficiários do Planserv, atendimentos ambulatoriais relacionados à neurocirurgia, cirurgias torácica, cardíaca, cabeça e pescoço, cirurgia geral do trato digestivo e oncológica.

Também continuam sendo disponibilizados atendimentos para as especialidades de radioterapia, cardiologia e oncologia, assim como exames de Ecocardiograma, Mapa, Holter e Eletroencefalograma, dentre outros. A lista completa pode ser conferida no site do Planserv.