Furtadas, placas publicitárias do Governo do Estado são recuperadas | A TARDE

Duas placas de aço que seriam usadas para divulgar material publicitário do Governo do Estado, furtadas na sexta-feira, 26, no entroncamento da BR 407, foram recuperadas por policiais nesta terça-feira, 29.

Segundo a Polícia Civil, o material, avaliado em R$ 2 mil, foi encontrado em um desmanche na zona rural de Senhor do Bonfim. As placas estavam sendo desmontadas para venda como sucata.

Um homem de 43 anos, suspeito de praticar o crime, foi conduzido à unidade policial, onde foi ouvido e liberado. Ele vai responder por furto, afirmou a PC.

Equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin – Norte/Leste), da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim) e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati – Centro/Norte) participaram da ação.