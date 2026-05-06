Gag, tankar e delulu: saiba significados e como gírias desafiam língua portuguesa

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Expressões como “não tankei”, “isso foi muito gag” e “tá delulu” se popularizaram entre jovens da Geração Z, impulsionadas pela internet, redes sociais e jogos online, e têm transformado a comunicação, além de gerar debates sobre seus impactos na língua portuguesa.

Para Sidinéia Azevedo, professora de Redação e Língua Portuguesa do Bernoulli Educação, as novas expressões representam um fenômeno natural da língua, mas exigem atenção quando ultrapassam os limites da informalidade.

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“As gírias fazem parte da identidade e do pertencimento dos jovens. A língua acompanha os movimentos culturais e sociais. O desafio é compreender que existem contextos diferentes de comunicação”, afirma.

Saiba significados

O termo “tankar”, surgiu no universo dos jogos online. Hoje, a palavra é usada para indicar que alguém conseguiu ou não suportar determinada situação.

Já “delulu”, derivada da palavra inglesa “delusional”, costuma aparecer para descrever comportamentos considerados fantasiosos ou expectativas irreais.

Enquanto isso, “gag” virou reação para momentos inesperados ou chocantes.

Segundo Sidinéia, o avanço dessas expressões revela mudanças no vocabulário e também na velocidade da comunicação. “As redes sociais aceleram a circulação das palavras. Uma expressão criada em um vídeo pode ganhar o país inteiro em poucos dias”, observa.

Professores relatam, cada vez mais, a presença de termos típicos da internet em redações escolares, trabalhos acadêmicos e até em e-mails.

“A oralidade e a escrita têm funções diferentes. O estudante precisa entender que pode usar determinadas expressões em conversas informais, mas que a escrita acadêmica exige clareza e adequação”, explica Sidinéia. Para ela, o caminho não é combater as gírias, mas ensinar equilíbrio linguístico. “A escola não deve tratar essas expressões como inimigas da língua. O papel da educação é mostrar ao aluno que ele pode transitar entre diferentes formas de comunicação”.

Regionalismo

A discussão também reforça outro aspecto da Língua Portuguesa: sua diversidade cultural e regional. Assim como as gírias digitais se transformam rapidamente, palavras tradicionais variam de acordo com cada região do país.

“Essa diversidade mostra como a língua é viva. As palavras carregam identidade, cultura e história”, destaca a professora.