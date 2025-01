Gasolina sofre reajuste e fica mais cara na Bahia; saiba quanto

Preço da gasolina foi reajustada na Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A gasolina ficou mais cara na Bahia. Na quinta-feira, 16, a Acelen, empresa que administra a Refinaria Mataripe (ex-RLAM), anunciou o reajuste de 3,2% no preço do litro do combustível para as distribuidoras.

De acordo com a Acelen, os preços dos produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.