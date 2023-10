Geraldo Jr. celebra entrega de armamentos: "Sentimento proteção" | A TARDE

O vice-governador da Bahia, Geraldo Junior (MDB), defendeu os cuidados com com a Polícia Militar da Bahia. Presente na apresentação dos novos armamentos da PMBA, Geraldo afirmou que novos investimentos serão feitos na área da Segurança Pública.



"Nós falamos muito e defendemos a segurança cidadã, a manutenção dos direitos humanos, da população. Mas nós temos que treinar, qualificar, entregar a sociedade e a segurança. Aqui hoje representa um sentimento de pertencimento, de proteção. E o governador Jerônimo Rodrigues, ele não vai hesitar a continuidade dos investimentos na Segurança Pública. Fizemos isso na última semana, já são investimentos que marcam a história na Segurança Pública do Estado da Bahia", disse em cerimônia realizada no Quartel do Comando-Geral, no Largo dos Aflitos, em Salvador.

O vice-governador agradeceu ainda a presença das autoridades e adiantou que novidades virão. "Quero agradecer ao governador Jerônimo Rodrigues pela sensibilidade. Aqui ao meu lado, o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner; o coronel Paulo Coutinho, comandante da Polícia Militar; colegiado de coronéis, oficiais de praças, entregando novos armamentos a população, a sociedade civil, fortalecendo esses profissionais, homens e mulheres que vão para o enfrentamento. Outras novidades teremos essa semana e aqui é um marco hoje histórico, no comando geral da Polícia Militar ao lado desses homens e mulheres que defendem a sociedade civil".