Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINHEIRO DA FOLHA

Gerente de hotel é acusado de roubar R$ 90 mil na Bahia

Suspeito foi denunciado pelos donos do estabelecimento que detectaram transações suspeitas

Por Redação

16/08/2025 - 8:56 h
Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal.
Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal. -

Uma transferência suspeita de mais de R$ 28 mil levou a polícia a prender o gerente de um hotel em Porto Seguro, no sul da Bahia. Ele era responsável pelo pagamento dos funcionários e tinha acesso aos cofres do estabelecimento.

A prisão aconteceu na quinta-feira, 14, após suspeita dos donos do hotel, que o denunciaram após detectarem as transações suspeitas. A estimativa é de que o gerente temnha roubado cerca de R$ 90 mil reais do hotel.

Leia Também:

Entenda esquema milionário de furtos em lojas de luxo desarticulado em Salvador
Furto de cabos pode render até 16 anos de prisão; entenda por quê
Diarista posta foto usando vestido da patroa e é indiciada por furto

A transferência de R$ 28 mil que embasou a prisão foi feita entre a quarta-feira, 13, e quinta, 14. O gerente transferiu a quantia em transações individuais para sua conta pessoal e para a de uma funcionária do mesmo setor financeiro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome revelado, tentou fugir com a chegada dos agentes no hotel, mas acabou preso. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e segue à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

desvio de dinheiro furto qualificado Hotel Porto Seguro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal.
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal.
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal.
Play

Falso vidente é preso em cidade baiana após golpes e abusos sexuais

Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal.
Play

Vídeo: mulher morre a marretadas por companheiro em Lauro de Freitas

x