Gerente de hotel é acusado de roubar R$ 90 mil na Bahia

Gerente de hotel transferia dinheiro da fgolha de pagamento dos funcionários para sua conta pessoal. - Foto: Divulgação

Uma transferência suspeita de mais de R$ 28 mil levou a polícia a prender o gerente de um hotel em Porto Seguro, no sul da Bahia. Ele era responsável pelo pagamento dos funcionários e tinha acesso aos cofres do estabelecimento.

A prisão aconteceu na quinta-feira, 14, após suspeita dos donos do hotel, que o denunciaram após detectarem as transações suspeitas. A estimativa é de que o gerente temnha roubado cerca de R$ 90 mil reais do hotel.

A transferência de R$ 28 mil que embasou a prisão foi feita entre a quarta-feira, 13, e quinta, 14. O gerente transferiu a quantia em transações individuais para sua conta pessoal e para a de uma funcionária do mesmo setor financeiro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome revelado, tentou fugir com a chegada dos agentes no hotel, mas acabou preso. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e segue à disposição da Justiça.