Gole fatal: homens morrem após beberem conhaque ‘suspeito’ na Bahia

Terceira vítima segue internada - Foto: Reprodução / Chorrochoonline

Dois homens morreram e um terceiro segue internado após ingerirem um líquido suspeito que estava dentro de uma garrafa na zona rural de Abaré, no norte da Bahia, no último sábado, 10. As vítimas acreditavam que se tratava de uma bebida alcoólica, possivelmente conhaque, mas o conteúdo apresentou um sabor estranho, levantando a suspeita de envenenamento. Um quarto homem, que experimentou o líquido mas o cuspiu ao notar o gosto estranho, não apresentou sintomas.

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o grupo encontrou a garrafa enquanto se deslocava de canoa para o trabalho. Ainda não se sabe o local exato onde a garrafa foi encontrada. Ao acreditarem que se tratava de uma bebida alcoólica comum, Jefferson e Cidi consumiram o líquido. Já os outros dois homens preferiram descartar o conteúdo após notarem algo incomum no sabor.

A Polícia Militar informou que há indícios de que o líquido poderia ser um veneno, mas somente os exames laboratoriais conduzidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderão confirmar a natureza da substância e a causa das mortes.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Abaré. As autoridades buscam entender como a garrafa foi parar no trajeto percorrido pelos trabalhadores e se houve intenção criminosa por trás do possível envenenamento.

Este trágico episódio acende um alerta sobre os riscos de consumir bebidas de procedência duvidosa, principalmente em áreas rurais, onde há menos acesso a fiscalização e informação. A polícia recomenda que qualquer substância desconhecida seja imediatamente descartada e, se possível, comunicada às autoridades.