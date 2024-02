Governador anuncia investimento de mais de R$ 21 milhões para o oeste | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou neste sábado, 3, um investimento superior a R$ 21 milhões para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas nos municípios de Muquém do São Francisco, Wanderley e Cotegipe, no oeste baiano. O chefe do Palácio de Ondina esteve no local para conferir os danos e, na oportunidade, fez um sobrevoo.

Em Muquém do São Francisco, uma das primeiras medidas determinadas durante o acompanhamento das ações emergenciais foi que seja providenciado o envio de máquinas com maior potencial de escavação, visando proporcionar o rápido escoamento da água. Outra medida foi o reforço das equipes que atuam no trabalho de manutenção da cidade.



"Nós temos ainda muita água dentro da sede do município, nos povoados, distritos, aldeias e quilombos, mas nós viemos aqui para esse momento de emergência. Chegamos logo no primeiro momento com atendimento humanitário, com colchões, com lençóis, com água, com remédio, Corpo de Bombeiros. E agora é aquela agenda mais estruturante. A missão nossa aqui vai ser tirar essa água de onde tem. Nós combinamos com a prefeita, vamos enviar mais máquinas, vamos enviar mais infraestrutura para que a gente possa enxugar a cidade, enxugar os povoados, para que as pessoas possam se movimentar”, afirmou o governador.

Ainda como forma de minimizar os efeitos dos danos provocados pelo excesso de água e atender aos cerca de dois mil desalojados e desabrigados da cidade, o governo baiano, por meio da atuação de diversos órgãos e setores, montou uma operação de emergência. Através desta iniciativa, foi realizada a entrega de alimentos, água potável e kits de limpeza e de higiene pessoal.

Muquém do São Francisco foi beneficiada com a entrega de medicamentos e de ambulância, manutenção no sistema de abastecimento de água e limpeza das áreas externas e internas do Colégio Estadual Suzana de Araújo Bonfim. Agentes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuam na entrega de donativos às comunidades afetadas e resgate de pessoas.



Infraestrutura



Por conta da grande chuva que atingiu a cidade nos últimos dias de janeiro, com a elevação do nível da água em um dos afluentes do Rio São Francisco, foi interditado o tráfego no acesso de Muquém à rodovia BA-161 e na transposição sobre o Riacho Alegre. Como solução, o governador autorizou a Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) a elaborar o projeto para construção de três pontes, no entroncamento com a BA-161. Serão investidos aproximadamente R$ 9 milhões.



Também houve a realização serviços de recuperação em trechos de vias internas que foram danificadas pelo excesso de água. A Seinfra foi autorizada, ainda, a celebrar acordo com o Consórcio Público do Oeste da Bahia (Consid) para recuperações emergenciais em estradas vicinais do município que foram afetadas pelo desastre natural.



Assistência Social



Como forma de apoiar a cidade, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) foi autorizada a realizar a Transferência de Recursos Financeiro Fundo a Fundo para os municípios em situação de emergência ou calamidade pública, visando mitigar os efeitos da situação emergencial. Os recursos serão destinados para garantir suporte às famílias prejudicadas pelas chuvas, viabilizando aluguel social, cestas de alimentos e alojamento provisório, bem como apoiar as ações desenvolvidas nos abrigos provisórios. Os repasses para os municípios de Cotegipe, Wanderley e Muquém do São Francisco somam R$ 241,2 mil.



Foi anunciada a prorrogação, até 31 de dezembro de 2026, da vigência do Alimenta Suas Bahia. A iniciativa possibilita a utilização de saldos financeiros para a aquisição de cestas básicas, podendo ser entregues às famílias afetadas durante o acompanhamento de algum ente em situação de emergência ou calamidade.



A Seades seguirá com o apoio técnico às prefeituras e atualização de normativas que dispõem sobre os recursos emergenciais a serem utilizados em situações desta natureza com trâmites administrativos mais céleres. A Superintendência de Defesa Civil homologou o decreto municipal Nº 118, de "situação de emergência”, pelo período de 120 dias, em virtude dos impactos deste desastre natural.





Visita a Wanderley



Durante a segunda visita do dia, ao município de Wanderley, o governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado pelo secretário da Casa Civil, Afonso Florence, o superintendente da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, Heber Santana, e o coronel Adson Marquesini, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB), se reuniu com dezenas de famílias da cidade, na Escola Municipal João Inácio de Oliveira, para anunciar diversas ações e entregas para auxiliar à população da cidade, no atendimento às urgências em decorrência das fortes chuvas.



O governador também visitou o local em que será construída a nova ponte sobre o Riacho Tijicuçu. Jerônimo ainda esteve em casas e ruas afetadas pelo grande volume de chuvas, da última semana na cidade, para prestar solidariedade às famílias e tranquilizar a população.



De acordo com a prefeita de Wanderley, Fernanda de Sá Teles, foram mais de 600 milímetros de chuva durante seis dias, quantidade que, normalmente, ocorre em dois a três meses. "É uma situação atípica, não tem como evitar um impacto desse. Mas vamos juntos trabalhar da melhor forma para servir o nosso povo, porque parceiros nós temos para isso", enfatizou ela.



Jerônimo se solidarizou com as famílias em situação de vulnerabilidade e declarou que o Estado irá agir com força e firmeza para continuar cuidando das pessoas, independente de relações partidárias com os municípios. "Vamos dar atenção, também, na pós-enchente, com o cuidado de doenças, com o carro do fumacê para a prevenção da dengue. Estamos conversando com a prefeita para saber como faremos com as pessoas que perderam ou tiveram suas casas danificadas", destacou o governador.



Saúde



Uma ambulância tipo picape 4x4, no valor de R$ 269 mil, foi destinada ao município de Wanderley. O veículo é de extrema importância para o pronto-atendimento e deslocamento de doentes, de forma segura e confortável, até uma unidade de saúde.



Infraestrutura



O governador Jerônimo Rodrigues também autorizou a Seinfra a celebrar acordo com o Consid para realização de serviços de recuperações emergenciais em estradas vicinais do município afetadas pelas chuvas. A pasta foi autorizada, ainda, a iniciar processo licitatório para a construção de uma ponte, com extensão de 50 metros sobre o Riacho Tijucuçu, na localidade da Cana Brava, no trecho de passagem urbana de acesso à BA-839. O investimento estimado é de pouco mais de R$ 4,6 milhões.



Desenvolvimento Social



Jerônimo ainda assinou autorização para que a Seades realize a transferência de recursos financeiros fundo a fundo para Wanderley, no valor total de R$ 80,4 mil, destinados ao provimento de benefícios eventuais e serviços de proteção social especial, em situações de calamidade pública.



Cidadania



O governador também anunciou a chegada do SAC Móvel, unidade itinerante da Rede SAC, na cidade de Wanderley, nesta segunda-feira, 5, para emissão de documentos. A medida viabiliza o acesso da população aos serviços de cidadania, principalmente com a oferta gratuita da emissão de RG e CPF para aqueles que perderam seus documentos durante as chuvas.



Defesa Civil



Por determinação do governador, a Sudec também está presente no município, para prestar assessoria técnica, entrega de 300 cestas básicas, 200 colchões, lençóis e 1500 garrafas de água de mineral, além de kits de higiene pessoal.