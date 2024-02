Governador lamenta tragédia na Baía de Todos os Santos | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, utilizou as redes sociais para lamentar a tragédia ocorrida, na noite de domingo, 21, no município de Madre de Deus, na Baía de Todos os Santos, em que ao menos cinco pessoas morreram após uma embarcação naufragar.

"Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente, envolvendo uma embarcação, no município de Madre de Deus, na noite deste domingo. Seguimos aqui, atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos", disse.

Ainda segundo o governador, o governo do Estado está prestando total apoio à prefeitura de Madre de Deus. "Estou acompanhando as tratativas com a Secretaria estadual da Saúde, da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e o prefeito Dailton Filho. Não mediremos esforços para dar todo o apoio e suporte às famílias".

Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente, envolvendo uma embarcação, no município de Madre de Deus, na noite deste domingo (21). Seguimos aqui, atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 22, 2024

Tragédia



Uma embarcação naufragou no município de Madre de Deus, Região Metropolitana de Salvador, na noite deste domingo, 21. De acordo com a prefeitura, cinco mortes foram confirmadas até o momento, sendo três mulheres, um homem e uma criança.

A embarcação fazia o trajeto entre a Ilha Maria Guarda e a sede do município de Madre de Deus, que em média dura entre 10 a 12 minutos.

Ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Madre de Deus informou que um desentendimento foi registrado na embarcação. Cinco pessoas estão internadas em observação e duas tiveram alta.